Федор Смолов — о матче с Францией: Сегодня играли все

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
В России набирает популярность «медленное кесарево»
Что не так с торговыми центрами в России
Как собственный дом убивает вас
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Испания2
Аргентина0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Колумбия0
Австралия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Англия1
Италия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Нигерия0
Сербия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Польша2
Южная Корея0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Бельгия2
Саудовская Аравия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Германия0
Бразилия1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Люксембург0
Австрия3
Футбол. Сборные
2-й тайм
Румыния1
Швеция0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Словения0
Беларусь1
Футбол. Сборные
21:00
Тунис1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
21:00
Кот-д`Ивуар2
Молдавия1
Футбол. Сборные
21:00
Сенегал0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
21:00
Египет0
Греция1
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия0
Шотландия1
Футбол. Сборные
21:00
Дания0
Чили0
Футбол. Сборные
21:00
Намибия2
Лесото1
Футбол. Сборные
20:10
Черногория2
Турция2
Футбол. Сборные
20:00
Швейцария6
Панама0
Футбол. Сборные
28.03
США
Парагвай
Футбол. Сборные
28.03
Исландия
Перу
Футбол. Сборные
19:00
Иран2
Алжир1
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан1
Македония1
Футбол. Сборные
19:00
Ирак1
Сирия1
Футбол. Сборные
18:50
Россия1
Франция3
Футбол. Сборные
18:00
Армения0
Литва1
Футбол. Сборные
18:00
Грузия2
Эстония0
Футбол. Сборные
18:00
Кения2
ЦАР3
Футбол. Сборные
28.03
Мексика
Хорватия
Футбол. Сборные
16:00
Уганда0
Малави0
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Украина2
Футбол. Сборные
14:00
Лаос2
Бангладеш2
Футбол. Сборные
13:00
Монголия0
Маврикий2
Все события
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Нужно молиться на Смолова: 5 тревог и 5 надежд сборной России
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федор Смолов — о матче с Францией: Сегодня играли все

Форвард сборной России подвел итоги встречи в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт-Экспресс

— Если брать в расчет результат, то я не думаю, что мы уступали Франции в плане содержания игры, — сказал Смолов. — Мы создавали моменты, боролись. Когда счет стал 1:2, не только у меня было ощущение, что можем сравнять. Но тут же пропустили третий мяч. Жаль, что проиграли..

— Сравните матчи с Бразилией и Францией?

— Конечно, уровень своей готовности виден на уровне этих соперников. Считаю, что с Бразилией мы не показали свой настоящий уровень.

— Переоценили силы?

— Не думаю. Скорее — побаивались соперника в первом матче. Действовали несогласованно. Сегодня же старались отбирать мяч, прессинговать и играть выше, поэтому многое получалось.

— Как вам роль капитана?

— В сборной я вышел с капитанской повязкой в третий раз. Это большая честь и гордость. Спасибо Черчесову за оказанное доверие. Но, в первую очередь, хочется побеждать в таких матчах. Да, я забил, но не удовлетворен этим.

— Трагедия в Кемерове повлияла на сборную?

— Траурная обстановка давила на команду. Перед матчем обсуждали с ребятами, что хотели добиться положительного результата хоть каким-то образом, чтобы подарить болельщикам положительные эмоции на фоне трагедии.

— Как вам арена в Санкт-Петербурге?

— Мне тут больше нравится играть. Закрывается крыша и не холодно. А если по содержанию брать, то мне кажется, что мы правда лучше тут играем. Вы не поверите, но сегодня уже предлагали перебираться на этот стадион. Я был не против продолжить забивать здесь.

— Может, стоит перебраться в Петербург?

— Не буду комментировать.

— Сколько голов ждать от сборной на чемпионате мира?

— Неважно, пусть это будет хоть два гола, но если они подарят нам шесть очков и выход из группы, вы будете удовлетворены?

После матча с Бразилией (0:3), который состоялся 23 марта в Москве, журналисты спросили у Смолова, почему никто из игроков сборной России не останавливается в микст-зоне. На это нападающий ответил: «Так никто не играл».

— Федор, а сегодня кто-нибудь играл? — спросили у Смолова в Санкт-Петербурге.

— Ну вы же сами видели. Сегодня играли все.

Игорь НОВИКОВ
из Санкт-Петербурга

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Простите нас, дети". Пост спортсмена о трагедии в Кемерове
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы
Капризов СКА не боится. ЦСКА готовится к полуфиналу
Нужно молиться на Смолова: 5 тревог и 5 надежд сборной России
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей
В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение нет
Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы
Новости
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь