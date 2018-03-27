Федор Смолов — о матче с Францией: Сегодня играли все

Источник: Спорт-Экспресс

— Если брать в расчет результат, то я не думаю, что мы уступали Франции в плане содержания игры, — сказал Смолов. — Мы создавали моменты, боролись. Когда счет стал 1:2, не только у меня было ощущение, что можем сравнять. Но тут же пропустили третий мяч. Жаль, что проиграли..

— Сравните матчи с Бразилией и Францией?

— Конечно, уровень своей готовности виден на уровне этих соперников. Считаю, что с Бразилией мы не показали свой настоящий уровень.

— Переоценили силы?

— Не думаю. Скорее — побаивались соперника в первом матче. Действовали несогласованно. Сегодня же старались отбирать мяч, прессинговать и играть выше, поэтому многое получалось.

— Как вам роль капитана?

— В сборной я вышел с капитанской повязкой в третий раз. Это большая честь и гордость. Спасибо Черчесову за оказанное доверие. Но, в первую очередь, хочется побеждать в таких матчах. Да, я забил, но не удовлетворен этим.

— Трагедия в Кемерове повлияла на сборную?

— Траурная обстановка давила на команду. Перед матчем обсуждали с ребятами, что хотели добиться положительного результата хоть каким-то образом, чтобы подарить болельщикам положительные эмоции на фоне трагедии.

— Как вам арена в Санкт-Петербурге?

— Мне тут больше нравится играть. Закрывается крыша и не холодно. А если по содержанию брать, то мне кажется, что мы правда лучше тут играем. Вы не поверите, но сегодня уже предлагали перебираться на этот стадион. Я был не против продолжить забивать здесь.

— Может, стоит перебраться в Петербург?

— Не буду комментировать.

— Сколько голов ждать от сборной на чемпионате мира?

— Неважно, пусть это будет хоть два гола, но если они подарят нам шесть очков и выход из группы, вы будете удовлетворены?

После матча с Бразилией (0:3), который состоялся 23 марта в Москве, журналисты спросили у Смолова, почему никто из игроков сборной России не останавливается в микст-зоне. На это нападающий ответил: «Так никто не играл».

— Федор, а сегодня кто-нибудь играл? — спросили у Смолова в Санкт-Петербурге.

— Ну вы же сами видели. Сегодня играли все.