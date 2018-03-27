Федор Смолов — о матче с Францией: Сегодня играли все
Форвард сборной России подвел итоги встречи в
Форвард сборной России подвел итоги встречи в
— Если брать в расчет результат, то я не думаю, что мы уступали Франции в плане содержания игры, — сказал Смолов. — Мы создавали моменты, боролись. Когда счет стал 1:2, не только у меня было ощущение, что можем сравнять. Но тут же пропустили третий мяч. Жаль, что проиграли..
— Сравните матчи с Бразилией и Францией?
— Конечно, уровень своей готовности виден на уровне этих соперников. Считаю, что с Бразилией мы не показали свой настоящий уровень.
— Переоценили силы?
— Не думаю. Скорее — побаивались соперника в первом матче. Действовали несогласованно. Сегодня же старались отбирать мяч, прессинговать и играть выше, поэтому многое получалось.
— Как вам роль капитана?
— В сборной я вышел с капитанской повязкой в третий раз. Это большая честь и гордость. Спасибо Черчесову за оказанное доверие. Но, в первую очередь, хочется побеждать в таких матчах. Да, я забил, но не удовлетворен этим.
— Трагедия в Кемерове повлияла на сборную?
— Траурная обстановка давила на команду. Перед матчем обсуждали с ребятами, что хотели добиться положительного результата хоть
— Как вам арена в
— Мне тут больше нравится играть. Закрывается крыша и не холодно. А если по содержанию брать, то мне кажется, что мы правда лучше тут играем. Вы не поверите, но сегодня уже предлагали перебираться на этот стадион. Я был не против продолжить забивать здесь.
— Может, стоит перебраться в Петербург?
— Не буду комментировать.
— Сколько голов ждать от сборной на чемпионате мира?
— Неважно, пусть это будет хоть два гола, но если они подарят нам шесть очков и выход из группы, вы будете удовлетворены?
После матча с Бразилией (0:3), который состоялся 23 марта в Москве, журналисты спросили у Смолова, почему никто из игроков сборной России не останавливается в
— Федор, а сегодня
— Ну вы же сами видели. Сегодня играли все.
Игорь НОВИКОВ
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