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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе — 7,5 за дубль. Нойштедтеру — 3,5 за дубль Мбаппе

«СЭ» по персоналиям разбирает игру в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт-Экспресс

РОССИЯ

ЛУНЕВ — 4,5. Благодаря нескольким его сэйвам французы ушли на перерыв лишь с минимальным превосходством — Андрей справился со всеми атаками, кроме удара Мбаппе. Но во втором тайме не спас команду после штрафного Погба и пропустил мяч под собой после еще одного удара Мбаппе.

НОЙШТЕДТЕР — 3,5. Несколько раз позволил обыграть себя Рабьо, дважды не смог помешать забить Мбаппе.

ГРАНАТ — 4,5. Не смог прервать голевую передачу на Мбаппе, во втором тайме упустил хорошую возможность забить после отскока. Выглядел неуверенно на протяжении всей встречи.

КУДРЯШОВ — 4,0. Допускал много брака, не успевал за реактивным Мбаппе. После нескольких его ошибок сборную России спас Лунев.

ГОЛОВИН — 5,5. Один из самых заряженных на борьбу игроков хозяев. Постоянно вступал в отбор, часто совершал мелкие фолы, но при этом заставлял нарушать правила и игроков соперника.

ЖИРКОВ — 6,0. Все опасные моменты россиян в первом тайме приходили с левого фланга и в этом есть заслуга Жиркова. Сделал несколько опасных прострелов.

САМЕДОВ — 5,5. Хорошо смотрелся на правой бровке, поддерживал атаки, прессинговал Эрнандеза и не позволил выйти на ударную позицию Марсьялю, рискованно сыграв в собственной штрафной.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Выдал отличный пас на Смолова, который едва не стал голевым, активно играл в атаке и самоотверженно — в обороне.

ЕРОХИН — 4,5. Был не так заметен, как остальные игроки центра поля, часто фолил и терял мяч.

Ал. МИРАНЧУК — 5,5. Хорошо комбинировал со Смоловым, боролся за мячи и несколько раз отдавал острые передачи.

СМОЛОВ — 6,0. Упустил несколько отличных возможностей в первом тайме, но во втором все же забил и вернул в игру интригу.

РАУШ — 5,0. Появился на поле после перерыва. Шел в обыгрыш, несколько раз выводил партнеров на ударные позиции. В обороне сыграл менее уверенно.

СМОЛЬНИКОВ — 6,0. Так же, как и Рауш, вошел в игру с началом второго тайма. Зажег правый фланг, отдал голевую передачу на Смолова и начал еще не одну опасную атаку.

Ан. МИРАНЧУК — 5,0. Смело вступал в борьбу, но качественно усилить игру в атаке не смог.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 4,5. Первым же касанием заработал желтую карточку, старался цепляться за мячи, но войти в игру ему не удалось.

ШВЕЦ — б/о.

ЧЕРЫШЕВ — б/о.

ФРАНЦИЯ

ЛЛОРИС — 6,5. Был привычно надежен, несколько раз спас команду в первом тайме, но с ударом Смолова в середине второй половины сделать ничего не смог.

ЭРНАНДЕЗ — 5,5. Во многом из-за его уверенной игры на левом фланге защиты у сборной России мало что получалось в этой зоне в первом тайме. Во второй половине сбавил обороты, чем воспользовался Смольников.

ЮМТИТИ — 6,0. Вместе с Косьельни закрыл центр французской штрафной, но в отличие от напарника был не так заметен.

КОСЬЕЛЬНИ — 6,5. Лучший защитник в составе соперников россиян. Прервал все прострелы и передачи в свою зону, надежно действовал на втором этаже.

ПАВАР — 6,0. Молодой защитник смело шел вперед, нанес неточный удар по воротам, но в борьбе часто уступал более возрастному Жиркову.

РАБЬО — 6,5. Действовал почти без ошибок, создал несколько опасных моментов.

КАНТЕ — 6,5. Редко получал мяч и вступал в борьбу, при этом выиграл практически все единоборства. Был весьма полезен.

ПОГБА — 7,0. Откровенно скучал в первой половине игры, но после перерыва забил второй мяч своей сборной красивым ударом со штрафного.

МАРСЬЯЛЬ — 5,5. На фоне звездных партнеров по нападению выглядел довольно бледно. Неплохо поддерживал атаки, но реализовать свои моменты не смог.

МБАППЕ — 7,5. Подтвердил высокий класс, забив по голу в каждом из таймов. Был самым ярким в составе французской сборной.

ДЕМБЕЛЕ — 6,5. С первых минут начал кружить голову российским защитникам. Создал несколько опасных моментов для партнеров.

ГРИЗМАНН — 6,5. За отведенное ему Дешамом время успел продемонстрировать свой высочайший класс. Не раз ставил в тупик оборону россиян нестандартными ходами.

ТОЛИССО — 5,5. Ничего в игре не испортил, но и не выделялся.

ЖИРУ — 6,0. Вышел на замену и с пользой провел отведенную ему четверть часа с хвостиком.

МАТЮИДИ — б/о.

КИМПЕМБЕ — б/о.

ЛЕМАР — б/о.

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