Первый тайм — в очереди. Второй — на трибуне. Тысячи болельщиков застряли на досмотре у стадиона

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Матч Россия — Франция оставил большие вопросы, касающиеся организации.

Во вторник утром коммерческий директор Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович сообщил «СЭ», что на игру продано около 50 тысяч билетов. То есть ожидался почти аншлаг — сейчас арена «Санкт-Петербург» вмещает 56 тысяч зрителей (на время чемпионата мира добавятся еще 12 тысяч мест). Однако когда команды вышли на поле, свободных кресел было очень много.

Оказалось, что на входе на территорию стадиона огромные очереди.

— Это какая-то жесть, — сказал после досмотра один из болельщиков. — Зонтик покажи, шарф покажи, ключи покажи. Кстати, нужно проверить ключи от машины…

Ключи оказались на месте, но настроение было подпорчено. Ему еще повезло — он попал на трибуну, когда команды сыграли всего 20 минут.

Игра началась в 18.50, а последние болельщики прошли досмотр (только досмотр, еще нужно было подняться на стадион и найти свои места) в 19.48.

— Минут за 20 до начала матча очереди уже были, — рассказал корреспонденту «СЭ» один из сотрудников безопасности стадиона. — Почему так? Новые требования безопасности — международный уровень. Сегодня первый раз пробуют усиленные меры безопасности, в тестовом режиме. Готовимся к чемпионату мира!

— О, Мбаппе забил! Поздравляю, успели называется, — сказал один из фанатов своему другу с флагом. Оба тут же побежали по лестнице наверх — на трибуны.

— Я вообще первый раз на футболе, — отметил другой болельщик. — Здесь так всегда происходит?

Он пришел на футбол с девушкой за полчаса до начала игры. Думали, что успеют к стартовому свистку.

Французским фанатам тоже пришлось постоять в очереди. «Это ради безопасности», — крикнул мне один из них и пошел смотреть второй тайм.

Сотрудники арены уверены, что в очередях виноваты совсем не те, кто производит досмотр, а сами болельщики. «Зенит» перед своими матчами всегда рекомендует приходить заранее, для чего устраивает внутри стадиона развлечения для зрителей. Перед игрой сборной таких оповещений не было.

— Проходить на стадион болельщики начали в 17.00 (матч начался в 18.50. — Прим. «СЭ»). Очереди образовались минут за 30 до старта матча, — рассказал мне стюард. — Ну, а что удивительного? Люди не приходят на стадион заранее. На «Зените» то же самое бывает, особенно если аншлаг. Тогда люди так же стоят в очереди — ругаются и ждут.

В какой-то момент сотрудники полиции начали совещаться со стюардами. Видимо, поступила какая-то команда — поток людей действительно был большим.

— Ну, а что мы можем сделать? Они и будут так стоять, — сказал полицейский.

— Ладно, давай мы вас подключим, — обратился он к стюарду. — Чтобы хотя бы сумочки маленькие смотрели, иначе люди будут долго стоять.

Один из стюардов потом пояснил мне, что из-за международного статуса матча досмотр болельщиков производили исключительно сотрудники полиции.

— На «Зените» проверяем мы, стюарды. А так как это матч международный, хоть и товарищеский, досмотром занимаются сотрудники МВД.

— Обалдеть, досмотр прямо как в аэропорту, — сказала девушка своему парню после прохождения досмотра.

К началу второй половины матча все болельщики успели занять свои места. В итоге, согласно официальным данным, набралось 51 165 зрителей.

Однако немалая часть из них посмотрели лишь 45 минут игры.