Нужно молиться на Смолова: пять тревог и пять надежд сборной России
«Советский спорт» подводит промежуточные итоги проведенных 18 матчей национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
«Советский спорт» подводит промежуточные итоги проведенных 18 матчей национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
ПЯТЬ ТРЕВОГ
1. Травмы ведущих защитников.
В 2017 году у сборной России сформировалось основное оборонительное трио: Джикия — Васин — Кудряшов. Сейчас спартаковец и армеец надолго вылетели
Когда рушатся сыгранные блоки в обороне, страшно само по себе. В нашей ситуации страшно вдвойне: даже с кадровой определенностью в оборонительной линии Россия надежностью страх в соперников не вселяла: в семи матчах 2017-го года, в которых играла названная троица, Россия пропустила девять мячей — 1,3 мяча за игру. Когда основное сочетание оборонительной тройки рушилось, было хуже. В 2017-м году сборная России провела четыре таких матча, в которых пропустила семь мячей — 1,7 мяча за встречу.
В двух матчах 2018 года — с Бразилией и Францией — Россия получила в общей сложности шесть мячей!
2. Калейдоскоп в опорной зоне.
Последний сбор национальной команды досрочно покинули Далер Кузяев и Роман Зобнин, раньше пропускал матчи
3. Проблемы с передачами за спину.
При Черчесове сборная России не жмется к своим воротам. Даже если наша команда обороняется на своей половине поля, то пытается отодвигать игру от своих ворот. Получается через раз. В матчах с Южной Кореей (4:2), Мексикой (1:2) и Аргентиной (0:1) соперники ловили нас на передачах из глубины в зону между вратарем и защитниками, а мексиканцы и аргентинцы даже забивали. Во всех указанных матчах наши футболисты сначала не успевали помешать пасу, затем не накрывали атакующих футболистов. В игре с Францией тоже были моменты, когда мы играли с огнем, делая искусственный офсайд.
Значит, отсюда будут следовать передачи за спину защитникам. Минимизировать опасность можно было, лишь опустив линию обороны максимально близко к своим воротам. Но этого не последовало.
4. У нас есть лишь один забивной нападающий.
В атаке у России тоже есть проблема со стабильностью. Лишь прошлой осенью при Черчесове впервые одновременно сыграли Смолов и Кокорин. Когда все стало складываться в пользу этих форвардов (они даже сыграли вместе четыре матча за национальную команду), Кокорин выбыл
Но сейчас перед сборной России стоит другая проблема — у Черчесова элементарно нет второго забивного форварда, каким в «Краснодаре» является Смолов: Кокорин травмирован, Дзюба лишь начинает обретать себя в «Арсенале». В сложившейся ситуации нам остается молиться на здоровье Федора.
5. Потеря
50% производительности — грандиозный результат для защитника. Пожалуй, лишь Серхио Рамоса таким не удивишь. В
ПЯТЬ НАДЕЖД
1. Большой выбор креативных полузащитников и разноплановых латералей.
У сборной России большой выбор креативных полузащитников: здесь и Алан Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дмитрий Черышев. Могут сыграть в атакующей группе Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин. А еще есть краснодарцы Олег Шатов и Павел Мамаев. Можно делать выбор с учетом сильных и слабых сторон соперника. Например, Черышев даст атаке скорость, Дзагоев видение поля и геометрически выверенный пас, Мамаев — быстроту движения мяча.
Интересный выбор и среди латералей. Игру с Францией начинает обладающий хорошей подачей Самедов, но после перерыва его меняет взрывной Смольников и делает голевую передачу. Фланги Черчесов тоже может выбирать под соперника.
2. Прессинг.
Сборная России умеет использовать прессинг на чужой половине поля. В игре с Испанией (3:3) два мяча из трех наша команда забила в результате прессинга! Поэтому при проигрышном счете мы можем заставить соперника ошибаться.
3. Умение спасать матчи.
Ни преимущество соперника в счете в один мяч, ни преимущество в два гола не является приговором для сборной России.
Оба матча интересны тем, что на замену выходил нападающий — Кокорин и Бухаров соответственно. И оба отмечались результативными действиями.
4. Фактор Смолова.
Под руководством Станислава Черчесова Федор Смолов сыграл за сборную России 13 матчей и забил в них 7 голов.
Значит, от него можно ждать голов в матчах с любым соперником. Желание уехать в Европу может помочь спортсмену в реализации моментов.
5. Ровная вратарская бригада.
Сборная России обладает ровной вратарской группой.
Гол между ног? Мбаппе бил с очень близкого расстояния. От одного вратаря наша сборная сейчас не зависит.
Евгений Ломоносов