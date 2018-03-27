Нужно молиться на Смолова: пять тревог и пять надежд сборной России

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ПЯТЬ ТРЕВОГ

1. Травмы ведущих защитников.

В 2017 году у сборной России сформировалось основное оборонительное трио: Джикия — Васин — Кудряшов. Сейчас спартаковец и армеец надолго вылетели из-за травм и с высокой вероятностью пропустят ЧМ-2018.

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Когда рушатся сыгранные блоки в обороне, страшно само по себе. В нашей ситуации страшно вдвойне: даже с кадровой определенностью в оборонительной линии Россия надежностью страх в соперников не вселяла: в семи матчах 2017-го года, в которых играла названная троица, Россия пропустила девять мячей — 1,3 мяча за игру. Когда основное сочетание оборонительной тройки рушилось, было хуже. В 2017-м году сборная России провела четыре таких матча, в которых пропустила семь мячей — 1,7 мяча за встречу.

В двух матчах 2018 года — с Бразилией и Францией — Россия получила в общей сложности шесть мячей!

2. Калейдоскоп в опорной зоне.

Усложняется ситуация проблемами в средней линии — у нас нет основного варианта в опорной зоне.

Последний сбор национальной команды досрочно покинули Далер Кузяев и Роман Зобнин, раньше пропускал матчи из-за травм Александр Головин. Из четырех матчей в прошлом году, которые состоялись уже после Кубка Конфедераций, Головин не сыграл ни в одном! В свою очередь, Далер Кузяев сыграл во всех, тогда как раньше в сборную не призывался. Одновременно они не выходили в футболке сборной ни разу! Всего лишь шесть матчей у Черчесова сыграл Алан Дзагоев — его тоже мучили травмы.

3. Проблемы с передачами за спину.

При Черчесове сборная России не жмется к своим воротам. Даже если наша команда обороняется на своей половине поля, то пытается отодвигать игру от своих ворот. Получается через раз. В матчах с Южной Кореей (4:2), Мексикой (1:2) и Аргентиной (0:1) соперники ловили нас на передачах из глубины в зону между вратарем и защитниками, а мексиканцы и аргентинцы даже забивали. Во всех указанных матчах наши футболисты сначала не успевали помешать пасу, затем не накрывали атакующих футболистов. В игре с Францией тоже были моменты, когда мы играли с огнем, делая искусственный офсайд.

Да это же следствие двух предыдущих пунктов — проблем в обороне и среднее линии. Как организуешь качественные отборы в средней линии, когда нет постоянства состава?

Значит, отсюда будут следовать передачи за спину защитникам. Минимизировать опасность можно было, лишь опустив линию обороны максимально близко к своим воротам. Но этого не последовало.

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4. У нас есть лишь один забивной нападающий.

В атаке у России тоже есть проблема со стабильностью. Лишь прошлой осенью при Черчесове впервые одновременно сыграли Смолов и Кокорин. Когда все стало складываться в пользу этих форвардов (они даже сыграли вместе четыре матча за национальную команду), Кокорин выбыл из-за травмы. Ни один из этих спортсменов при Черчесове не играл в сборной с Артемом Дзюбой — опять кто-то был травмирован.

Но сейчас перед сборной России стоит другая проблема — у Черчесова элементарно нет второго забивного форварда, каким в «Краснодаре» является Смолов: Кокорин травмирован, Дзюба лишь начинает обретать себя в «Арсенале». В сложившейся ситуации нам остается молиться на здоровье Федора.

5. Потеря Васина-бомбардира.

При Черчесове Виктор Васин сыграл за сборную России 13 матчей и забил в них два мяча. Оба — после подач угловых. При этом он нанес всего лишь четыре удара.

50% производительности — грандиозный результат для защитника. Пожалуй, лишь Серхио Рамоса таким не удивишь. В премьер-лиге в этом сезоне его показатель чуть ниже, но тоже достойный: два гола головой после восьми ударов. Его в штрафной площадке соперника на стандартах будет не хватать. И кем его заменить? В матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3) наши стандарты не были опасными.

ПЯТЬ НАДЕЖД

1. Большой выбор креативных полузащитников и разноплановых латералей.

У сборной России большой выбор креативных полузащитников: здесь и Алан Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дмитрий Черышев. Могут сыграть в атакующей группе Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин. А еще есть краснодарцы Олег Шатов и Павел Мамаев. Можно делать выбор с учетом сильных и слабых сторон соперника. Например, Черышев даст атаке скорость, Дзагоев видение поля и геометрически выверенный пас, Мамаев — быстроту движения мяча.

Интересный выбор и среди латералей. Игру с Францией начинает обладающий хорошей подачей Самедов, но после перерыва его меняет взрывной Смольников и делает голевую передачу. Фланги Черчесов тоже может выбирать под соперника.

2. Прессинг.

Сборная России умеет использовать прессинг на чужой половине поля. В игре с Испанией (3:3) два мяча из трех наша команда забила в результате прессинга! Поэтому при проигрышном счете мы можем заставить соперника ошибаться.

3. Умение спасать матчи.

Ни преимущество соперника в счете в один мяч, ни преимущество в два гола не является приговором для сборной России.

В матче с Испанией Россия отыгрывалась дважды — с 0:2 и с 2:3. В игре с Бельгией мы 1:3 превратили в 3:3.

Оба матча интересны тем, что на замену выходил нападающий — Кокорин и Бухаров соответственно. И оба отмечались результативными действиями.

4. Фактор Смолова.

Под руководством Станислава Черчесова Федор Смолов сыграл за сборную России 13 матчей и забил в них 7 голов.

Приятный момент: три из этих мячей нападающий провел в ворота топовых сборных: сделал дубль в матче с Испанией и огорчил Францию.

Значит, от него можно ждать голов в матчах с любым соперником. Желание уехать в Европу может помочь спортсмену в реализации моментов.

5. Ровная вратарская бригада.

Сборная России обладает ровной вратарской группой.

Акинфеев ошибался на последних крупных турнирах? Черчесов дает шанс Луневу. В сыгранных матчах явных ляпов он не совершал.

Гол между ног? Мбаппе бил с очень близкого расстояния. От одного вратаря наша сборная сейчас не зависит.