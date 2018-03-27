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21:56 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит»: Ситуация с очередями перед ареной в Санкт-Петербурге не является критичной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. В ситуации с очередями на стадион «Санкт-Петербург» перед матчем сборных России и Франции по футболу нет ничего критичного с учетом обстоятельств. Ситуацию для ТАСС прокомментировал Владимир Литвинов, директор по инфраструктуре футбольного клуба «Зенита», который проводит на арене домашние матчи.

Как пояснил Литвинов, причиной возникших очередей стали три фактора — время начала матча, порядок распределения людских потоков и процесс досмотра.

«Первая проблема — рабочий день, а начало матча в 18:50. Основная масса людей, пиковая нагрузка пришлась на 18:40, перед самым началом матча. То есть люди просто поздно пришли с работы. Я смотрел по камерам города, что люди только шли на стадион в конце первого тайма», — сказал Литвинов.

«Второе — распределение потоков по входным группам осуществляется по договоренности с Российским футбольным союзом оргкомитетом “Россия-2018”, то есть по сути волонтеры проходят сейчас боевое крещение перед чемпионатом мира, а загрузка сегодня максимальная, какая будет и на чемпионате мира, — продолжил собеседник ТАСС. — Третье — досмотровые мероприятия во входных группах обеспечиваются курсантами МВД. На самом деле, к их работе не придраться — они очень качественно досматривают, сами понимаете, что в неспокойное время живем, они даже чересчур ответственно подходят, но это не претензия, а, наоборот, похвала, ведь стадион является объектом повышенной опасности. А ведь люди приходят с ноутбуками, телефонами, в куртках, а это все надо показывать, открывать».

«Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Мы сталкивались с этим еще при организации матчей Кубка конфедераций, а также в первых тестовых матчах, — подвел итоги Литвинов. — Сейчас мы наблюдаем сценарий максимальной загрузки в экстремальных условиях. Я не вижу ничего критичного, с учетом обстоятельств это нормальная ситуация».

Литвинов отметил, что подобных проблем не должно возникнуть на ближайшем домашнем матче «Зенита» в чемпионате страны — 7 апреля с «Краснодаром». Стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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