Дешам: Французские футболисты показали свою силу в матче с россиянами

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Санкт-Петербурге сборная Франции добилась победы над командой России со счетом 3:1.

«У нас всегда есть возможность создавать ситуации и доводить их до конца. Эти три гола — это наша сила. Но всегда можно действовать лучше. В первом тайме мы часто теряли мяч, это были глупые ситуации. Но мы можем быть опасны для соперника», — сказал Дешам на пресс-конференции.

На чемпионате Европы-2016 во Франции команда Дидье Дешама действовала по расстановке 4−4−2. В матче с командой России «трехцветные» играли по схеме с тремя нападающими.