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21:26 (мск), источник: Р-Спорт

Дешам: Французские футболисты показали свою силу в матче с россиянами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Сборная Франции по футболу, забив три мяча в ворота национальной команды России, продемонстрировала свою силу, заявил главный тренер действующих вице-чемпионов Европы Дидье Дешам.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Санкт-Петербурге сборная Франции добилась победы над командой России со счетом 3:1.

«У нас всегда есть возможность создавать ситуации и доводить их до конца. Эти три гола — это наша сила. Но всегда можно действовать лучше. В первом тайме мы часто теряли мяч, это были глупые ситуации. Но мы можем быть опасны для соперника», — сказал Дешам на пресс-конференции.

На чемпионате Европы-2016 во Франции команда Дидье Дешама действовала по расстановке 4−4−2. В матче с командой России «трехцветные» играли по схеме с тремя нападающими.

«У нас были возможности перехода с одной тактики на другую. Конечно, система 4−4−2 — это нечто другое, не 4−3−3, но мы можем действовать и в той, и в другой. Это интересно», — отметил Дешам.

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