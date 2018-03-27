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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Бразилии на товарищеский матч, который пройдёт в Берлине.

Источник: Reuters

Германия: Трапп, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Платтенхардт, Гюндоган, Кроос, Горецка, Дракслер, Зане, Гомес.

Бразилия: Алисон, Дани Алвес, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Каземиро, Паулиньо, Виллиан, Коутиньо, Габриэл Жезус.

Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее команды встречались 10 раз. Трижды выигрывала сборная Германии, пять побед на счету Бразилии. Ещё два раза команды сыграли вничью. Последний матч между сборными состоялся в полуфинале чемпионата мира—2014 в Бразилии и завершился победой немцев со счётом 7:1.

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