Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы

Ранее команды встречались 10 раз. Трижды выигрывала сборная Германии, пять побед на счету Бразилии. Ещё два раза команды сыграли вничью. Последний матч между сборными состоялся в полуфинале чемпионата мира—2014 в Бразилии и завершился победой немцев со счётом 7:1.