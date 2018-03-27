«Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч Россия — Франция к перерыву
Взгляд из очереди.
Взгляд из очереди.
Николас МУНЬЕШУЛИ, болельщик сборной России, рассказал, почему зрители так долго не могли попасть на стадион «Санкт-Петербург», где проходил матч с Францией.
— Мы приехали за 40 -50 минут до начала, — говорит Муньешули. — И уже в 18.20 образовались громадные очереди. Причем абсолютно у всех входов. В итоге попали на трибуны только за пять минут до свистка на перерыв. Первый тайм фактически не видели…
— В чем главная причина?
— Все очень плохо организовано. Я постоянно хожу на футбол. Если на домашних встречах «Зенита» работают профессиональные стюарды и все нормально, то здесь досмотр осуществляли курсанты университета МВД. Такое ощущение, что они впервые это делали. Абсолютно не знали, что нужно, а что нельзя.
— В смысле?
— Допустим, сумки сначала проверяли. А потом и повторно просили их открыть. Все очень медленно. Думаю, 30−40 процентов зрителей попали на игру лишь к середине или даже к концу первого тайма…
— Как стюарды, сотрудники службы безопасности объясняли такую задержку?
— Мы задавали вопросы. Но ребята молодые — первый, второй курсы. Растерянные. Ничего ответить не могут. Девочки вообще не понимают, что нужно делать. Впервые столкнулись с такой процедурой. Вообще не понятно, что на такое крупное футбольное мероприятие привлекают курсантов.
— Сотрудник службы безопасности стадиона сказал нашему корреспонденту, что такой долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности, мол, международный уровень.
— Возможно. Но ведь организаторы могли предупредить, чтобы приезжали заранее. Однако никто этого не сделал. В итоге большое количество людей, поверьте мне на слово, простояли, не посмотрев первый тайм.
— Как все это проходило — спокойно или была
— Грубости не было. Мы
— Сколько заплатили за билет?
— Полторы тысячи рублей. Надеюсь, выйдем быстрее, чем попали сюда. Хотелось посмотреть на Францию, хорошая команда. Однако
Курсантов-стюардовбыло много. Но ими четко никто не руководил. Они просто растерянно стояли и смотрели.
— Вас сколько минут досматривали?
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ВИТАЛИЙ АЙРАПЕТОВ
|Станислав Черчесов
|Дидье Дешам
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)