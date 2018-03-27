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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч Россия — Франция к перерыву

Взгляд из очереди.

Источник: Спорт-Экспресс

Николас МУНЬЕШУЛИ, болельщик сборной России, рассказал, почему зрители так долго не могли попасть на стадион «Санкт-Петербург», где проходил матч с Францией.

— Мы приехали за 40 -50 минут до начала, — говорит Муньешули. — И уже в 18.20 образовались громадные очереди. Причем абсолютно у всех входов. В итоге попали на трибуны только за пять минут до свистка на перерыв. Первый тайм фактически не видели…

— В чем главная причина?

— Все очень плохо организовано. Я постоянно хожу на футбол. Если на домашних встречах «Зенита» работают профессиональные стюарды и все нормально, то здесь досмотр осуществляли курсанты университета МВД. Такое ощущение, что они впервые это делали. Абсолютно не знали, что нужно, а что нельзя.

— В смысле?

— Допустим, сумки сначала проверяли. А потом и повторно просили их открыть. Все очень медленно. Думаю, 30−40 процентов зрителей попали на игру лишь к середине или даже к концу первого тайма…

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как стюарды, сотрудники службы безопасности объясняли такую задержку?

— Мы задавали вопросы. Но ребята молодые — первый, второй курсы. Растерянные. Ничего ответить не могут. Девочки вообще не понимают, что нужно делать. Впервые столкнулись с такой процедурой. Вообще не понятно, что на такое крупное футбольное мероприятие привлекают курсантов.

— Сотрудник службы безопасности стадиона сказал нашему корреспонденту, что такой долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности, мол, международный уровень.

— Возможно. Но ведь организаторы могли предупредить, чтобы приезжали заранее. Однако никто этого не сделал. В итоге большое количество людей, поверьте мне на слово, простояли, не посмотрев первый тайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как все это проходило — спокойно или была какая-то грубость? Кого-то, может быть, не пустили?

— Грубости не было. Мы все-таки вежливые люди, в культурной столице живем. Скорее молчаливо возмущались. Хотя кто-то и кричал, выражая недовольство. Находимся в стране, которая должна принимать чемпионат мира, но пока так и не научилась организовать события в должной мере. Очень жаль потраченных денег. Билеты не самые дешевые, но первый тайм я не посмотрел.

— Сколько заплатили за билет?

— Полторы тысячи рублей. Надеюсь, выйдем быстрее, чем попали сюда. Хотелось посмотреть на Францию, хорошая команда. Однако из-за такой организации есть сомнения, что в дальнейшем буду ходить как болельщик на такие мероприятия.

Курсантов-стюардов было много. Но ими четко никто не руководил. Они просто растерянно стояли и смотрели.

— Вас сколько минут досматривали?

— Где-то полторы минуты. И это при том, что у меня не было с собой сумки.

ВИТАЛИЙ АЙРАПЕТОВ

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 Зрители: 51165 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов (И. Смольников, А. Ерохин)  
  Кильян Мбаппе (П. Погба) 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе (Б. Матюиди) 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 3
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
Федор Смолов (к) 10
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
46′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
46′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар
22 Лукас Эрнандез
21 Лоран Косьельни
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
10 Кильян Мбаппе 86′ 52′
8 Тома Лемар
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
20 Антони Марсьяль 58′
7 Антуан Гризманн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
5 Угловые 4
22 Фолы 8
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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