«Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч Россия — Франция к перерыву

Источник: Спорт-Экспресс

Николас МУНЬЕШУЛИ, болельщик сборной России, рассказал, почему зрители так долго не могли попасть на стадион «Санкт-Петербург», где проходил матч с Францией.

— Мы приехали за 40 -50 минут до начала, — говорит Муньешули. — И уже в 18.20 образовались громадные очереди. Причем абсолютно у всех входов. В итоге попали на трибуны только за пять минут до свистка на перерыв. Первый тайм фактически не видели…

— В чем главная причина?

— Все очень плохо организовано. Я постоянно хожу на футбол. Если на домашних встречах «Зенита» работают профессиональные стюарды и все нормально, то здесь досмотр осуществляли курсанты университета МВД. Такое ощущение, что они впервые это делали. Абсолютно не знали, что нужно, а что нельзя.

— В смысле?

— Допустим, сумки сначала проверяли. А потом и повторно просили их открыть. Все очень медленно. Думаю, 30−40 процентов зрителей попали на игру лишь к середине или даже к концу первого тайма…

— Как стюарды, сотрудники службы безопасности объясняли такую задержку?

— Мы задавали вопросы. Но ребята молодые — первый, второй курсы. Растерянные. Ничего ответить не могут. Девочки вообще не понимают, что нужно делать. Впервые столкнулись с такой процедурой. Вообще не понятно, что на такое крупное футбольное мероприятие привлекают курсантов.

— Сотрудник службы безопасности стадиона сказал нашему корреспонденту, что такой долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности, мол, международный уровень.

— Возможно. Но ведь организаторы могли предупредить, чтобы приезжали заранее. Однако никто этого не сделал. В итоге большое количество людей, поверьте мне на слово, простояли, не посмотрев первый тайм.

— Как все это проходило — спокойно или была какая-то грубость? Кого-то, может быть, не пустили?

— Грубости не было. Мы все-таки вежливые люди, в культурной столице живем. Скорее молчаливо возмущались. Хотя кто-то и кричал, выражая недовольство. Находимся в стране, которая должна принимать чемпионат мира, но пока так и не научилась организовать события в должной мере. Очень жаль потраченных денег. Билеты не самые дешевые, но первый тайм я не посмотрел.

— Сколько заплатили за билет?

— Полторы тысячи рублей. Надеюсь, выйдем быстрее, чем попали сюда. Хотелось посмотреть на Францию, хорошая команда. Однако из-за такой организации есть сомнения, что в дальнейшем буду ходить как болельщик на такие мероприятия.

Курсантов-стюардов было много. Но ими четко никто не руководил. Они просто растерянно стояли и смотрели.

— Вас сколько минут досматривали?

— Где-то полторы минуты. И это при том, что у меня не было с собой сумки.