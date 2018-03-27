Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы
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Самое главное на стадионе в
Пока сборная России приходила в себя после поражения от Бразилии и готовилась к Франции, она успела потерять
Помимо этого Черчесов обновил центр полузащиты, выпустив Дзагоева и Ерохина. А также поменял слева Комбарова на Жиркова, а в воротах Лунев сменил Игоря Акинфеева.
21-летний универсальный футболист с прошлого лета выступает за «Штуттгарт», а прошлой осенью дебютировал за национальную команду. Изначально Павар — центральный защитник, но при необходимости может отыграть опорника и правого защитника — как против России. Рассуждая о возможности поехать на ЧМ-2018, футболист сказал, что готов поехать даже запасным вратарем. Но по первым минутам именно Павар стал самой уязвимой точкой в своей команде: практически все атаки России проходили именно через левый фланг атаки. Туда сваливался за мячами Смолов, активно ходил вперед Жирков, много помогал Дзагоев.
Еще из приятного в первом тайме: сборная вновь неплохо прессинговала на чужой половине поля и перехватывала передачи соперника. У Франции против такой игры возникали проблемы несколько дней назад против Колумбии. И первый крутой момент хозяев возник как раз после перехвата и прострела слева. Из плохого: как и против Бразилии, наша сборная с трудом выходила из обороны в атаку. Работала только схема «вынос — борьба — подбор». Но быстрому выходу вперед через пас не помогли даже перестановки Станислава Черчесова, в результате которых ближе к своим воротам стал играть Александр Головин. Такой вариант треугольника в центре поля стал одной из причин единственного гола первого тайма. Полю Погба никто не мешал пройти через центр поля, определить позицию Мбаппе и сделать пас. Гранат пытался перехватить передачу, но не дотянулся в подкате и выбыл из эпизода. Мбаппе для ударной позиции потребовалось обыграть только Нойштедтера, что он и сделал.
Блеклый тайм провел Алексей Миранчук. Против Бразилии полузащитник «Локомотива» поучаствовал в нескольких неплохих атаках, но с французами до перерыва просто растворился на поле. Удивительно, что в первом случае Миранчука тренерский штаб после тайма убрал, а во втором — нет.
Параллели с пятничной игрой в «Лужниках» продолжились сразу с началом второго тайма. Сборная опять пропустила быстрый гол, выйдя на поле. Удар Поля Погба со штрафного был отличным, но наносил он его с 25 метров прямо по центру ворот. И вопросы тут не к Лунёву, конечно, а к игрокам, допустившим и совершившим фол.
После «стандарта» возник момент у Граната, чуть встрепенулся после появления на поле брата Алексей Миранчук — после чего был заменен на Антона Заболотного. Хорошо, что не Смолова, потому что спустя минуту Фёдор здорово замкнул на дальней штанге прострел Смольникова.
Сокращение отставания в счете, два чистых форварда впереди — классные условия для мощной концовки. К сожалению, вышедшие на поле у гостей Гризманн и Жиру в компании Погба довольно легко контролировали мяч на безопасном расстоянии от своих ворот. Шансы на моменты оставались только в контратаках. Даже Черчесов в итоге предпочел проверить
Осенью два матча с топовыми соперниками подарили оптимизм, но с того времени случилось слишком много бед. После двух поражений из хорошего у нас сильные вратари и неплохое количество создаваемых моментов. И четкое осознание собственных недостатков без всяких оговорок. Топовые соперники в графике подготовки закончились — чтобы вновь встретиться с ними нужно попадать в
Павел Пучков
|Станислав Черчесов
|Дидье Дешам
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)