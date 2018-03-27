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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы

В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии.

Источник: РИА "Новости"

Самое главное на стадионе в Санкт-Петербурге случилось до стартового свистка, когда обе команды и зрители почтили минутой молчания память погибших в Кемерово. Очень правильно, что сборная России объявила о том, что сыграет в траурных повязках, еще до официальных объявлений о национальном трауре. Не очень правильно, что диктор, объявляя минуту молчания, использовал формулировку «погибли десятки человек». Как будто от этого трагедия стала не такой страшной.

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Пока сборная России приходила в себя после поражения от Бразилии и готовилась к Франции, она успела потерять из-за травм еще двух футболистов. Далер Кузяев долго восстанавливался в расположении национальной команды, но получил новое повреждение и уехал из сборной. Травму мениска получил и Роман Зобнин. Теоретически могли покинуть сбор Роман Нойштедтер и Константин Рауш, нарушившие режим после игры с Бразилией. Но они отделались публичной критикой поведения на сайте РФС и штрафом. А Нойштедтер в итоге попал в стартовый состав на Францию, заменив Илью Кутепова в тройке обороны.

Помимо этого Черчесов обновил центр полузащиты, выпустив Дзагоева и Ерохина. А также поменял слева Комбарова на Жиркова, а в воротах Лунев сменил Игоря Акинфеева.

В стартовом составе сборной Франции удивление многих вызывало наличие Бенджамина Павара.

21-летний универсальный футболист с прошлого лета выступает за «Штуттгарт», а прошлой осенью дебютировал за национальную команду. Изначально Павар — центральный защитник, но при необходимости может отыграть опорника и правого защитника — как против России. Рассуждая о возможности поехать на ЧМ-2018, футболист сказал, что готов поехать даже запасным вратарем. Но по первым минутам именно Павар стал самой уязвимой точкой в своей команде: практически все атаки России проходили именно через левый фланг атаки. Туда сваливался за мячами Смолов, активно ходил вперед Жирков, много помогал Дзагоев.

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Еще из приятного в первом тайме: сборная вновь неплохо прессинговала на чужой половине поля и перехватывала передачи соперника. У Франции против такой игры возникали проблемы несколько дней назад против Колумбии. И первый крутой момент хозяев возник как раз после перехвата и прострела слева. Из плохого: как и против Бразилии, наша сборная с трудом выходила из обороны в атаку. Работала только схема «вынос — борьба — подбор». Но быстрому выходу вперед через пас не помогли даже перестановки Станислава Черчесова, в результате которых ближе к своим воротам стал играть Александр Головин. Такой вариант треугольника в центре поля стал одной из причин единственного гола первого тайма. Полю Погба никто не мешал пройти через центр поля, определить позицию Мбаппе и сделать пас. Гранат пытался перехватить передачу, но не дотянулся в подкате и выбыл из эпизода. Мбаппе для ударной позиции потребовалось обыграть только Нойштедтера, что он и сделал.

Блеклый тайм провел Алексей Миранчук. Против Бразилии полузащитник «Локомотива» поучаствовал в нескольких неплохих атаках, но с французами до перерыва просто растворился на поле. Удивительно, что в первом случае Миранчука тренерский штаб после тайма убрал, а во втором — нет.

Параллели с пятничной игрой в «Лужниках» продолжились сразу с началом второго тайма. Сборная опять пропустила быстрый гол, выйдя на поле. Удар Поля Погба со штрафного был отличным, но наносил он его с 25 метров прямо по центру ворот. И вопросы тут не к Лунёву, конечно, а к игрокам, допустившим и совершившим фол.

Счет изменился, а ход игры — нет. Обе команды играли, будто при 0:0. Но для французов это означало просто спокойный контроль ситуации, то сборная России никак не могла заиграть активнее.

После «стандарта» возник момент у Граната, чуть встрепенулся после появления на поле брата Алексей Миранчук — после чего был заменен на Антона Заболотного. Хорошо, что не Смолова, потому что спустя минуту Фёдор здорово замкнул на дальней штанге прострел Смольникова.

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Сокращение отставания в счете, два чистых форварда впереди — классные условия для мощной концовки. К сожалению, вышедшие на поле у гостей Гризманн и Жиру в компании Погба довольно легко контролировали мяч на безопасном расстоянии от своих ворот. Шансы на моменты оставались только в контратаках. Даже Черчесов в итоге предпочел проверить какие-то наработки с тренировок: с выходом Черышева вместо Кудряшова сборная начала играть в два центральных игрока обороны. К сожалению, сразу после этих перестановок Россия пропустила третий гол. Килиан Мбаппе вновь обыграл Нойштедтера и пробил между ног Луневу.

Осенью два матча с топовыми соперниками подарили оптимизм, но с того времени случилось слишком много бед. После двух поражений из хорошего у нас сильные вратари и неплохое количество создаваемых моментов. И четкое осознание собственных недостатков без всяких оговорок. Топовые соперники в графике подготовки закончились — чтобы вновь встретиться с ними нужно попадать в плей-офф ЧМ-2018.

Павел Пучков

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 Зрители: 51165 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов (И. Смольников, А. Ерохин)  
  Кильян Мбаппе (П. Погба) 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе (Б. Матюиди) 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 3
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
Федор Смолов (к) 10
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
46′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
46′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар
22 Лукас Эрнандез
21 Лоран Косьельни
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
10 Кильян Мбаппе 86′ 52′
8 Тома Лемар
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
20 Антони Марсьяль 58′
7 Антуан Гризманн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
5 Угловые 4
22 Фолы 8
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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