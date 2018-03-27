Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы

Источник: РИА "Новости"

Самое главное на стадионе в Санкт-Петербурге случилось до стартового свистка, когда обе команды и зрители почтили минутой молчания память погибших в Кемерово. Очень правильно, что сборная России объявила о том, что сыграет в траурных повязках, еще до официальных объявлений о национальном трауре. Не очень правильно, что диктор, объявляя минуту молчания, использовал формулировку «погибли десятки человек». Как будто от этого трагедия стала не такой страшной.

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Пока сборная России приходила в себя после поражения от Бразилии и готовилась к Франции, она успела потерять из-за травм еще двух футболистов. Далер Кузяев долго восстанавливался в расположении национальной команды, но получил новое повреждение и уехал из сборной. Травму мениска получил и Роман Зобнин. Теоретически могли покинуть сбор Роман Нойштедтер и Константин Рауш, нарушившие режим после игры с Бразилией. Но они отделались публичной критикой поведения на сайте РФС и штрафом. А Нойштедтер в итоге попал в стартовый состав на Францию, заменив Илью Кутепова в тройке обороны.



Помимо этого Черчесов обновил центр полузащиты, выпустив Дзагоева и Ерохина. А также поменял слева Комбарова на Жиркова, а в воротах Лунев сменил Игоря Акинфеева.

В стартовом составе сборной Франции удивление многих вызывало наличие Бенджамина Павара.

21-летний универсальный футболист с прошлого лета выступает за «Штуттгарт», а прошлой осенью дебютировал за национальную команду. Изначально Павар — центральный защитник, но при необходимости может отыграть опорника и правого защитника — как против России. Рассуждая о возможности поехать на ЧМ-2018, футболист сказал, что готов поехать даже запасным вратарем. Но по первым минутам именно Павар стал самой уязвимой точкой в своей команде: практически все атаки России проходили именно через левый фланг атаки. Туда сваливался за мячами Смолов, активно ходил вперед Жирков, много помогал Дзагоев.

Еще из приятного в первом тайме: сборная вновь неплохо прессинговала на чужой половине поля и перехватывала передачи соперника. У Франции против такой игры возникали проблемы несколько дней назад против Колумбии. И первый крутой момент хозяев возник как раз после перехвата и прострела слева. Из плохого: как и против Бразилии, наша сборная с трудом выходила из обороны в атаку. Работала только схема «вынос — борьба — подбор». Но быстрому выходу вперед через пас не помогли даже перестановки Станислава Черчесова, в результате которых ближе к своим воротам стал играть Александр Головин. Такой вариант треугольника в центре поля стал одной из причин единственного гола первого тайма. Полю Погба никто не мешал пройти через центр поля, определить позицию Мбаппе и сделать пас. Гранат пытался перехватить передачу, но не дотянулся в подкате и выбыл из эпизода. Мбаппе для ударной позиции потребовалось обыграть только Нойштедтера, что он и сделал.

Блеклый тайм провел Алексей Миранчук. Против Бразилии полузащитник «Локомотива» поучаствовал в нескольких неплохих атаках, но с французами до перерыва просто растворился на поле. Удивительно, что в первом случае Миранчука тренерский штаб после тайма убрал, а во втором — нет.



Параллели с пятничной игрой в «Лужниках» продолжились сразу с началом второго тайма. Сборная опять пропустила быстрый гол, выйдя на поле. Удар Поля Погба со штрафного был отличным, но наносил он его с 25 метров прямо по центру ворот. И вопросы тут не к Лунёву, конечно, а к игрокам, допустившим и совершившим фол.

Счет изменился, а ход игры — нет. Обе команды играли, будто при 0:0. Но для французов это означало просто спокойный контроль ситуации, то сборная России никак не могла заиграть активнее.

После «стандарта» возник момент у Граната, чуть встрепенулся после появления на поле брата Алексей Миранчук — после чего был заменен на Антона Заболотного. Хорошо, что не Смолова, потому что спустя минуту Фёдор здорово замкнул на дальней штанге прострел Смольникова.

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Сокращение отставания в счете, два чистых форварда впереди — классные условия для мощной концовки. К сожалению, вышедшие на поле у гостей Гризманн и Жиру в компании Погба довольно легко контролировали мяч на безопасном расстоянии от своих ворот. Шансы на моменты оставались только в контратаках. Даже Черчесов в итоге предпочел проверить какие-то наработки с тренировок: с выходом Черышева вместо Кудряшова сборная начала играть в два центральных игрока обороны. К сожалению, сразу после этих перестановок Россия пропустила третий гол. Килиан Мбаппе вновь обыграл Нойштедтера и пробил между ног Луневу.



Осенью два матча с топовыми соперниками подарили оптимизм, но с того времени случилось слишком много бед. После двух поражений из хорошего у нас сильные вратари и неплохое количество создаваемых моментов. И четкое осознание собственных недостатков без всяких оговорок. Топовые соперники в графике подготовки закончились — чтобы вновь встретиться с ними нужно попадать в плей-офф ЧМ-2018.