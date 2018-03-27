Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды отличился Федор Смолов (68-я минута). У французов забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (40, 83) и Поль Погба (49). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев провел свой 55-й матч в составе национальной команды. По этому показателю он сравнялся с полузащитниками Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным.

Российская команда впервые провела домашний поединок с французами за пределами Москвы. На стадионе «Санкт- Петербург», который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года, а также встречи 1/8 финала, ½ финала и матч за третье место, присутствовало 51165 зрителей.

Сборные СССР и России сыграли 19 матчей против французов. Первая встреча состоялась 23 октября 1955 года в Москве и завершилась вничью со счетом 2:2. Всего отечественная команда одержала над французской сборной шесть побед, потерпела шесть поражений, еще в семи встречах победитель выявлен не был. Последний матч между сборными России и Франции состоялся 29 марта 2016 года и завершился победой французов — 4:2, а последнюю победу россияне одержали над французами 5 июня 1999 года в гостевой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года — 3:2.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня — с турками в Москве на стадионе «Динамо».