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20:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Франции со счетом 1:3 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Санкт- Петербург».

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды отличился Федор Смолов (68-я минута). У французов забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (40, 83) и Поль Погба (49). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев провел свой 55-й матч в составе национальной команды. По этому показателю он сравнялся с полузащитниками Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным.

Российская команда впервые провела домашний поединок с французами за пределами Москвы. На стадионе «Санкт- Петербург», который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года, а также встречи 1/8 финала, ½ финала и матч за третье место, присутствовало 51165 зрителей.

Сборные СССР и России сыграли 19 матчей против французов. Первая встреча состоялась 23 октября 1955 года в Москве и завершилась вничью со счетом 2:2. Всего отечественная команда одержала над французской сборной шесть побед, потерпела шесть поражений, еще в семи встречах победитель выявлен не был. Последний матч между сборными России и Франции состоялся 29 марта 2016 года и завершился победой французов — 4:2, а последнюю победу россияне одержали над французами 5 июня 1999 года в гостевой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года — 3:2.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня — с турками в Москве на стадионе «Динамо».

На чемпионате мира команда России сыграет в группе A со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, французы — в группе C с австралийцами, датчанами и перуанцами.

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов  
  Кильян Мбаппе 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Владимир Гранат 14
Роман Нойштедтер 3
Федор Смолов 10
Александр Головин 17
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
46′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
46′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
1 Юго Ллорис
21 Лоран Косьельни
22 Лукас Эрнандез
2 Бенжамен Павар
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
10 Кильян Мбаппе 87′ 52′
8 Тома Лемар
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
20 Антони Марсьяль 59′
7 Антуан Гризманн
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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