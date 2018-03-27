Футбольный матч Россия — Франция на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 51165 зрителей

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Как собственный дом убивает вас
Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21:00
Кот-д`Ивуар
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Сенегал
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Египет
Греция
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Шотландия
Футбол. Сборные
21:00
Дания
Чили
Футбол. Сборные
21:00
Намибия
Лесото
Футбол. Сборные
1-й тайм
Черногория0
Турция2
Футбол. Сборные
перерыв
Швейцария4
Панама0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иран2
Алжир1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Азербайджан1
Македония1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак1
Сирия1
Футбол. Сборные
21:15
Словения
Беларусь
Футбол. Сборные
21:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Южная Корея
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Колумбия
Австралия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Узбекистан
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Италия
Футбол. Сборные
22:00
Нигерия
Сербия
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Аргентина
Футбол. Сборные
18:50
Россия1
Франция3
Футбол. Сборные
18:00
Армения0
Литва1
Футбол. Сборные
18:00
Грузия2
Эстония0
Футбол. Сборные
18:00
Кения2
ЦАР3
Футбол. Сборные
16:00
Уганда0
Малави0
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Украина2
Футбол. Сборные
28.03
США
Парагвай
Футбол. Сборные
28.03
Исландия
Перу
Футбол. Сборные
14:00
Лаос2
Бангладеш2
Футбол. Сборные
13:00
Монголия0
Маврикий2
Футбол. Сборные
28.03
Мексика
Хорватия
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
20:39 (мск), источник: ТАСС

Футбольный матч Россия — Франция на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 51165 зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Франции по футболу посетило 51165 зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Товарищеская встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург».

Стадион «Санкт-Петербург» был сдан в прошлом году, арена вмещает более 56 тысяч человек.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. 23 марта национальная команда проиграла сборной Бразилии (0:3) на стадионе «Лужники». Во время заключительного перед турниром сбора 30 мая россияне в Зальцбурге сыграют против команды Австрии, а 5 июня на стадионе «Динамо» встретятся с турками.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Стадион «Санкт-Петербург» примет встречи группового этапа Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Нигерия — Аргентина (26 июня), а также игру 1/8 финала, полуфинал и матч за 3-е место.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей
В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение нет
Гимнаст Степко, выступавший за Украину, стал гражданином России
Новости
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь