Футбольный матч Россия — Франция на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 51165 зрителей

Товарищеская встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург».

Стадион «Санкт-Петербург» был сдан в прошлом году, арена вмещает более 56 тысяч человек.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. 23 марта национальная команда проиграла сборной Бразилии (0:3) на стадионе «Лужники». Во время заключительного перед турниром сбора 30 мая россияне в Зальцбурге сыграют против команды Австрии, а 5 июня на стадионе «Динамо» встретятся с турками.