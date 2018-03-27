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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Смелость Стойлова». Эксперт рассказал о первых шагах нового тренера сборной Казахстана и плюсах Сейдахмета

Бывший капитан сборной Казахстана, а ныне тренер и футбольный функционер Ойрат Садуов в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвел итоги товарищеских матчей команды сборной Казахстана с Венгрией и Болгарией.

В первом матче казахстанцы победили венгров со счетом 3:2. В команде Станимира Стойлова авторами мячей стали Роман Муртазаев, Бахтиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет, а у соперника отличились Адам Салаи и Кристиан Немет. Во второй встрече отечественные футболисты уступили Болгарии — 1:2. На гол Еркебулана Тунгышбаева соперники ответили мячами Ивелина Попова и Николая Бодурова.

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— В этих матчах чувствовалась организации игры. То, что свойственно Стойлову. Не зря он с «Астаной» давал результаты. Потом, выделю то, что Стойлов смело ввел нашу молодежь с состав. Естественно, он их просматривал и знал их способности. Можно сказать, что болгарский специалист строил игру исходя из состава.

Команда старались играть в свой футбол Это было в первом тайме с венграми и во втором — с болгарами. Игроки чувствовали, что могут перехватить инициативу и добиваться результата. И это получилось, что очень радует. Плюс, видно было, что с футболистами провели беседу. Возможно, на тактическом занятии. Каждый футболист знал как ему действовать в том или ином моменте.

Что-то получалось, а что-то нет. Тренерскому штабу предстоит большая работа. И профессиональный рост футболистов, как сказал сам Стойлов, зависит от них самих. Если они хотят чего-то добиться, то они должны упорнее работать и в клубах. Я думаю, что направление выбрано правильно, и если движение в этом направлении продолжится, то команда будет только сильнее, — сказал Садуов.

— Ойрат Ботаевич, а если по персоналиям в первых двух играх. Может быть, кто-то понравился или не понравился больше других?

— Я никогда особо никого не выделяю. Футбол — это командная игра, и все сыграли в силу своих возможностей и способностей.

— Забил за сборную дебютный гол 18-летний Еркебулан Сейдахмет. Ваше мнение об этом молодом игроке?

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— Он еще очень юный. Конечно, уже видны его хорошие качества. Он парень с головой. Действует не только за счет силы или быстроты, а старается играть с головой. Если все остальное к нему приклеится, то он будет очень полезен для сборной.

— А кого Вы видите лидером обновленной сборной Казахстана?

— Я думаю, что главный тренер уже начал работу в этом направлении. И мы увидим это после того, как он назначит капитана команды. На кого он будет делать ставку в будущем — все это понятным станет чуть позже.

Отметим, что Стойлов возглавил сборную Казахстана 1 марта. Его контракт рассчитан на два года.

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"Смелость Стойлова". Эксперт рассказал о первых шагах нового тренера сборной Казахстана и плюсах Сейдахмета
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