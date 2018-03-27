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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины победила Японию в товарищеском матче

Сборная Украины одержала победу над Японией в товарищеском матче. Встреча прошла в Льеже (Бельгия) на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко.

Источник: Reuters

На 21-й минуте Ярослав Ракицкий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову, и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду. В конце первого тайма с левого фланга со стандарта последовала подача в центр штрафной площади от Гаку Сибасаки, Томоаки Макино головой пробил по воротам, Андрей Пятов добрался до мяча, но спасти сборную не смог.

На 69-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии штрафной, Александр Караваев удачно набежал на мяч и точно пробил в угол ворот.

Япония 1:2
Первый тайм: 1:1
Украина
27.03.2018, 15:20 матчи: Сборные Maurice Dufrasne (Sclessin)
Главные тренеры
Вахид Халилходжич Андрей Шевченко
Голы
41′ Томоаки Макино  
  Наомити Уэда 21′
  Александр Караваев 69′
Составы
Эйдзи Кавасима  
Томоаки Макино  
Готоку Сакаи  
68′ Наомити Уэда  
Юто Нагатомо  
Хотару Ямагути  
80′ Гаку Сибасаки  
Сея Накадзима  
84′ Макото Хасебе  
Кэнто Мисао  
58′ 88′ Гэнки Харагути  
Такаси Усами  
65′ Кейсуке Хонда  
Юя Кубо  
56′ Кенуи Сугимото  
Ю Кобаяси  
  Андрей Пятов
  Иван Ордец
  Ярослав Ракицкий
  Тарас Степаненко 45+1′
  Артем Беседин
  Богдан Бутко 62′
  Николай Матвиенко
  Эдуард Соболь 62′ 53′
  Александр Караваев
  Александр Зинченко 80′
  Руслан Ротань
  Евгений Коноплянка 79′
  Виктор Цыганков
  Руслан Малиновский 61′
  Виталий Буяльский
  Ромеру Бонфим Марлос 90′
  Иван Петряк
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2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
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