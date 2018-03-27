Сборная Украины победила Японию в товарищеском матче

На 21-й минуте Ярослав Ракицкий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову, и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду. В конце первого тайма с левого фланга со стандарта последовала подача в центр штрафной площади от Гаку Сибасаки, Томоаки Макино головой пробил по воротам, Андрей Пятов добрался до мяча, но спасти сборную не смог.