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16:59 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Галлас сыграл в футбол с Петром Первым (видео)

Бывший футболист прогулялся по Дворцовой площади.

Источник: AP 2018

Легендарного французского футболиста Вильяма Галласа радостно встретили в Петербурге.

Он прилетел туда вместе с французской сборной, которая будет играть с Россией в товарищеском матче, и гулял по городу.

На дворцовой площади Галлас поиграл в мяч с Петром Первым и танцевал с детьми, фотографировался со всеми желающими.

Ему подарили красивую белую меховую шапку. Кажется, что французу все очень понравилось. Жаловался только, что холодно.

Вильям Галлас сыграл за свою карьеру много матчей за сборную Франции, «Челси» и «Арсенал». Он был уникальным универсалом и мог выйти на поле практически на любой позиции в защите и полузащите.

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