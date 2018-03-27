L’Equipe: Сборная России сейчас не представляет никакой опасности
«Одного таланта не достаточно!» — гласит крупным шрифтом на первой полосе газеты L’Equipe. — После невразумительного матча с Колумбией (2:3) в пятницу, сегодня в
«Одного таланта не достаточно!» — гласит крупным шрифтом на первой полосе газеты L’Equipe. — После невразумительного матча с Колумбией (2:3) в пятницу, сегодня в
«Любопытный факт, — пишет газета (передовица озаглавлена — “Все поставлено на кон”), — однажды сборная Франции уже приезжала в Россию в марте 1998-го. Тогда мы проиграли в Москве 0:1, сборная провела очень неудачный матч, юный Анелька остался в запасе. Зато в июле выиграли чемпионат мира. Так что в Россию стоило приехать только ради того, чтобы история повторилась. Но после такого неожиданного поражения от Колумбии в пятницу, этот матч в России вдруг приобрел и другой особый смысл. Сборная должна ответить на вопрос, что же произошло на “Стад де Франс”? Просто сбой или все гораздо серьезнее? Да, это товарищеский матч, в котором надо будет проверять нескольких игроков, но мы обязаны сыграть и на результат.
«После пятничного поражения Дешам должен перетрясти состав, по нашей информации будет сделано семь замен, — пишет L’Equipe. — Команда откажется от схемы 4−2−3−1 и сыграет как против немцев в ноябре (2:2) по схеме 4−3−3. Мбаппе — и это главный сюрприз — выйдет в центре атаки, слева сыграет Марсьяль, справа — Дембеле .
«По крайней мере для четверых это будет последняя проверка, когда решится, вернутся ли они летом в Россию. Это Антонии Марсьяль, Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес и Виссам
Ориентировочный состав сборной Франции от L’Equipe.
вратарь: Уго Льорис;.
защитники: Лукас Эрнандес, Самюэль Умтити, Лоран Косьельни, Бенжамен Павар;.
средняя линия: Адриен Рабьо, Н’Голо Канте, Поль Погба;.
нападающие: Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.