L’Equipe: Сборная России сейчас не представляет никакой опасности

«Любопытный факт, — пишет газета (передовица озаглавлена — “Все поставлено на кон”), — однажды сборная Франции уже приезжала в Россию в марте 1998-го. Тогда мы проиграли в Москве 0:1, сборная провела очень неудачный матч, юный Анелька остался в запасе. Зато в июле выиграли чемпионат мира. Так что в Россию стоило приехать только ради того, чтобы история повторилась. Но после такого неожиданного поражения от Колумбии в пятницу, этот матч в России вдруг приобрел и другой особый смысл. Сборная должна ответить на вопрос, что же произошло на “Стад де Франс”? Просто сбой или все гораздо серьезнее? Да, это товарищеский матч, в котором надо будет проверять нескольких игроков, но мы обязаны сыграть и на результат. Во-первых, потому что Россия, попав на ЧМ без отборочных как страна организатор, сейчас не представляет никакой опасности. Во-вторых, если Франция претендует на победу на ЧМ, она просто не может себе позволить проиграть два матча к ряду».