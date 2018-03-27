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11:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналду смешно симулировал в товарищеском матче (видео)

Но судья ему не поверил.

Источник: AP 2018

В товарищеской игре сборной Португалии с Голандией отличился Криштиану Роналду.

На этот раз не дриблингом и забитыми мячами. А нелепой симуляцией. На 30 минуте он по центру ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо защитника и сразу упал.

На повторах видно, что никто Роналду и близко не трогал. Но он спохватился и эмоционально просил у арбитра пенальти. Обмануть судью не получилось, нарушение не зафиксировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Весь матч в целом сложился для португальцев неудачно. Они проиграли голландцам со счетом 0:3.

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