Роналду смешно симулировал в товарищеском матче (видео)

В товарищеской игре сборной Португалии с Голандией отличился Криштиану Роналду.



На этот раз не дриблингом и забитыми мячами. А нелепой симуляцией. На 30 минуте он по центру ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо защитника и сразу упал.



На повторах видно, что никто Роналду и близко не трогал. Но он спохватился и эмоционально просил у арбитра пенальти. Обмануть судью не получилось, нарушение не зафиксировали.