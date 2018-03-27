Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Роналду смешно симулировал в товарищеском матче (видео)
Но судья ему не поверил.
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Но судья ему не поверил.
В товарищеской игре сборной Португалии с Голандией отличился Криштиану Роналду.
На этот раз не дриблингом и забитыми мячами. А нелепой симуляцией. На 30 минуте он по центру ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо защитника и сразу упал.
На повторах видно, что никто Роналду и близко не трогал. Но он спохватился и эмоционально просил у арбитра пенальти. Обмануть судью не получилось, нарушение не зафиксировали.
Весь матч в целом сложился для португальцев неудачно. Они проиграли голландцам со счетом 0:3.