Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Пике освистали на тренировке
Испанские болельщики его не любят.
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Защитника Жерара Пике освистывали прямо во время тренировки испанской сборной.
Рассказали об этом журналисты, которые тоже присутствовали на тренировке.
Свистели фанаты несколько раз. Когда Пике просто получал мяч.
Испанские болельщики уже далеко не первый месяц недолюбливают Пике.
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Кстати говоря, независимость Каталонии поддерживает и Хосеп Гвардиола.