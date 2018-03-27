Пике освистали на тренировке

Защитника Жерара Пике освистывали прямо во время тренировки испанской сборной.



Рассказали об этом журналисты, которые тоже присутствовали на тренировке.



Свистели фанаты несколько раз. Когда Пике просто получал мяч.



Испанские болельщики уже далеко не первый месяц недолюбливают Пике.



Все из-за того, что он поддерживает независимость Каталонии от Испании.



Кстати говоря, независимость Каталонии поддерживает и Хосеп Гвардиола.