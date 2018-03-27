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10:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Пике освистали на тренировке

Испанские болельщики его не любят.

Источник: Reuters

Защитника Жерара Пике освистывали прямо во время тренировки испанской сборной.

Рассказали об этом журналисты, которые тоже присутствовали на тренировке.

Свистели фанаты несколько раз. Когда Пике просто получал мяч.

Испанские болельщики уже далеко не первый месяц недолюбливают Пике.

Все из-за того, что он поддерживает независимость Каталонии от Испании.

Кстати говоря, независимость Каталонии поддерживает и Хосеп Гвардиола.

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