«Нужен был человек, которому все по фигу». Как мы победили Францию

Источник: Спорт-Экспресс

«Вчера Россия наконец-то проснулась счастливой!» — с такой шапкой вышел «СЭ» на следующий день после победы сборной России над действующими чемпионами мира французами в 1999 году (3:2). Для того чтобы сохранить шансы на попадание в финальную стадию Евро-2000, команде Олега Романцева нужно было выигрывать. И она сделала это благодаря дублю Александра Панова и победному удару Валерия Карпина.

Сегодня российская команда вновь встретится с французами — в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. В преддверии игры мы решили вспомнить о триумфе в Сен-Дени, поговорив с бывшими футболистами сборной России Андреем Тихоновым, Виктором Онопко и Дмитрием Хохловым, входившим тогда в тренерский штаб сборной Михаилом Гершковичем, и комментатором Виктором Гусевым, работавшим на встрече.

5 июня 1999 года. Сен-Дени. Андрей ТИХОНОВ (№ 11). Фото Сергей КИВРИН, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов, полузащитник:

— Тогда сборная Франции на «Стад де Франс» еще никому не проигрывала. Это была очень сильная команда. Так что самые главные воспоминания о той поездке во Францию — это сама победа и эмоции после нее. Мы сделали большое дело — первыми обыграли чемпионов мира на их новом стадионе! Я очень хорошо помню наши голы и как отлично тогда сыграл Сашка Филимонов.

Как отмечали? Никак. Отправились в аэропорт, улетели в Москву, а потом разъехались по домам.

Виктор ОНОПКО. Фото Сергей КИВРИН, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Виктор Онопко, защитник:

— Игра с французами была очень важна с турнирной точки зрения — нужно было бороться за выход на чемпионат Европы. В первых трех матчах квалификации мы проиграли, так что во всех оставшихся нужно было побеждать. Матч в Сен-Дени получился очень зрелищным, мы старались играть в свой футбол. Конечно, помогало, что многие наши футболисты уже давно играли вместе. Помню второй гол Панова — Хлестов сделал длинный пас на Сашу… Я за голову схватился, думал, ничего не выйдет… Но Саша забил! Затем мы забили великолепный третий гол — Бесчастных здорово сыграл с Цымбаларем на краю, тот прострелил в штрафную, и Карпин отправил мяч в сетку. Такие моменты не забываются! Стадион был полон, был большой ажиотаж вокруг игры, нам противостояли действующие чемпионы мира. Но мы их не боялись!

Однако через несколько месяцев радость от победы ушла — мы не смогли обыграть Украину в «Лужниках» и не вышли на Евро. Но победа в Сен-Дени все равно остается одной из самых ярких для нашей сборной.

Олег РОМАНЦЕВ, Михаил ГЕРШКОВИЧ и Сергей ПАВЛОВ (слева направо). Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Гершкович, помощник главного тренера:

— Эта историческая победа. Мы начали матч не очень удачно, но потом завладели инициативой и даже повели в счете. Затем пропустили два обидных гола, которые повергли нас в небольшой шок. Французы создали еще парочку моментов, однако Филимонов нас спас. Затем замечательный гол забил Панов — и он вселил в ребят уверенность. Во втором тайме выпустили Бесчастных и Цымбаларя. Илюша здорово вошел в игру — его техника помогла в ряде эпизодов. А гол, который забил Карпин с его передачи, — просто классика!

У нас была отличная команда — полное взаимопонимание между руководством и игроками. Был настоящий командный дух — все были готовы постоять друг за друга. С чемпионами мира мы играли без стеснения, без робости.

Хорошо запомнил вот какую историю. После игры, когда все уже приняли душ, мы сели и поздравили друг друга, выкрикнув: «Настоящим мужикам — ура!» Потом Олег Иванович Романцев поехал на телевидение — передачу с ним сделали.

Ребята долго отходили после этого матча, тяжело восстанавливались, так что следующая игра с Исландией получилась тоже непростой, но мы победили и в ней.

Дмитрий ХОХЛОВ. Фото Александр ВИЛЬФ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Хохлов, полузащитник:

— Конечно, когда нужно было выходить на поле вместо Мостового, было волнение. Не думал, что придется войти в игру так быстро. По ходу матча чувствовалось, что можем играть не хуже французов. Был какой-то сумасшедший заряд на игру, причем у каждого футболиста команды. Наши голы никогда не забуду! Мы понимали, что можем вырвать победу, и когда это случилось — эмоции просто зашкаливали!

Виктор ГУСЕВ. Фото Александр ВИЛЬФ, «СЭ». | Источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гусев, комментатор:

— В том матче не все так хорошо для нас складывалось. Я был критичным по отношению к нашей сборной, потому что ничто не предвещало такой концовки. А наши взяли и выстрелили! На «Стад де Франс» собралось много народа — тогда у французов еще не прошла эйфория после победы на чемпионате мира. Нашим пришлось очень сложно.

Блеснул Панов. Я с ним познакомился в Форталезе, где наши играли с Бразилией. Он произвел на меня впечатление такого бесшабашного, веселого человека. Потом я понял, что для победы над Францией нам нужен был как раз такой человек. Человек, которому, грубо говоря, все по фигу. Которому было все равно, что французы выиграли чемпионат мира. Он бегал такой лихой и забил два мяча. Весело, с улыбкой.

Футболисты той сборной отличались от нынешних тем, что были известны в Европе. У нас тогда была сильная команда по личностям — Титов, Смертин, Карпин и другие. То есть с одной стороны у нас была бесшабашность новичка Панова, а с другой — солидный опыт других ребят.