5 игроков сборной России, для которых матч с французами — определяющий

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Путин сказал, как накажет виновников трагедии в Кемерово
Александр Ревва отпраздновал 5-летие дочки в Париже (фото)
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Текущие события
Футбол. Сборные
13:00
Монголия
Маврикий
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Украина
Футбол. Сборные
18:00
Армения
Литва
Футбол. Сборные
18:00
Грузия
Эстония
Футбол. Сборные
18:50
Россия
Франция
Футбол. Сборные
19:00
Иран
Алжир
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Сирия
Футбол. Сборные
20:00
Швейцария
Панама
Футбол. Сборные
20:10
Черногория
Турция
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21:00
Кот-д`Ивуар
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Сенегал
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Египет
Греция
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Шотландия
Футбол. Сборные
21:00
Дания
Чили
Футбол. Сборные
21:15
Словения
Беларусь
Футбол. Сборные
21:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Южная Корея
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Колумбия
Австралия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Узбекистан
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Италия
Футбол. Сборные
22:00
Нигерия
Сербия
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Аргентина
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов отличились
5 игроков сборной России, для которых матч с Францией — решающий
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

5 игроков сборной России, для которых матч с французами — определяющий

Сегодня сборная России проведёт последний контрольный матч до объявления заявки на ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

В контексте сборной России как-то даже неловко употреблять эпитет «незаменимые». Частичный отход от дел трёх «армейских» защитников-богатырей этот кружок сузил, но не ликвидировал как класс. Не будем называть фамилий — вы и сами безошибочно назовёте по меньшей мере половину заявочного листа команды на ЧМ-2018. И это не вина Черчесова — беда его. Ассортимент классных исполнителей у него и прежде был, как бы помягче выразиться, небогатым, а травмы основных беков и одного из двух лучших нападающих страны его вконец обеднили.

Футбол
Товарищеские матчи 2018
27.03.2018, 18:50
Россия
-Франция-

Результаты нынешних игровых тестов если и способны всерьёз повлиять на летние перспективы «сборников», то отнюдь не всех. Подспудно понимая это, люди, которым вроде как положено молодёжи показывать пример, сами недорабатывают в обороне или нарочито пренебрегают борьбой впереди. Так обнадёживающие 0:0 после первого тайма после второго превращаются в удручающие 0:3.

Хорошо, что остались ещё игроки, которым есть что доказывать. Которые будут, образно выражаясь, газон грызть, получив свой шанс — ради путёвки на Кубок мира. Их присутствие в составе и на поле — одна из главных причин включить в 18:50 телевизор или лично посетить стадион на Крестовском. Больше возможностей проявить себя в сборной у них до объявления составов на турнир не будет. Следующие спарринги она проведёт уже «мировой» обоймой.

Владислав Игнатьев

Источник: РИА "Новости"

Где-где, а на правом фланге обороны у Черчесова широкий выбор: Самедова со Смольниковым пишем, Марио Фернандеса держим в уме. Не случись у «армейца» травмы, Игнатьев с высокой степенью вероятности вызова в сборную не дождался бы — понятно же, что четырёх исполнителей одного профиля тренер на ЧМ не возьмёт, скорее всего сократит этот список вдвое. Но коль скоро судьба даёт такой шанс — изволь за него цепляться! Против Бразилии Владислав не играл по состоянию здоровья, и, может быть, к лучшему. На фоне Франции ему должно быть чуточку проще проявить себя — хотя бы потому, что у неё нет Марсело.

Роман Нойштедтер

Источник: РИА "Новости"

Со времён громкой натурализации и в известной степени сюрпризной поездки на Евро-2016 Нойштедтер так и не стал надёжной опорой сборной — ни в центре поля, ни в защите. Целесообразность его вызовов с каждым разом понять всё сложнее. Начиная с октября прошлого года Роман ездит в Новогорск с двумя целями — потренироваться с командой да попрактиковаться в русском языке (ну и в немецком заодно — с Раушем). А играть — не играет. За пять последних матчей Черчесов не изыскал для Нойштедтера ни минуты игрового времени. Зачем вхолостую гонять человека из Стамбула в Москву и обратно — непонятно. Возможно, сегодня наконец-то получим ответ на этот вопрос.

Антон Швец

Источник: РИА "Новости"

Станислав Саламович уважил сразу двух представителей не чуждого ему «Ахмата» приглашением в национальную команду. Но если потенциал защитника Семёнова ему хорошо знаком, то способности Швеца — пока в известной степени загадка. Парень всего полгода играет на виду у штаба сборной — процесс знакомства в разгаре. Хронические проблемы в опорной зоне вынуждают Черчесова продолжать смотр кандидатов в оголённую зону. Вместе с тем трудно представить, что должно случиться, чтобы тренер отдал одно из 23-х заявочных мест абсолютному новичку команды. Соперник для дебюта здесь и сейчас — тоже, будем объективны, не самый подходящий. Погба, Канте, Матюиди — попробуй блесни в таком окружении…

Денис Черышев

Источник: Reuters

У бывшего одноклубника Швеца, другого «продукта» испанского футбола в сборной России оснований для оптимизма несколько больше. И дело тут не в «посольском» статусе — игроки его формации просто в РФПЛ наперечёт. На фоне коллег из преимущественно «пешеходного» чемпионата России Черышева выгодно отличает скорость — то, за что ценили и ценят тренеры Кокорина. Нет ничего удивительного в том, что как только Александр порвался, Черчесов первым делом вспомнил о Денисе. Одних тренировок для того, чтобы удостовериться в игровой совместимости кандидата с партнёрами, — недостаточно. Так что ждём русского испанца на поле в Санкт-Петербурге.

Антон Заболотный

Источник: РИА "Новости"

Переход в «Зенит» автоматом повысил статус Заболотного, но не гарантировал ему билет на ЧМ-2018. Черчесов видит Антона дублёром Смолова (в трёх из четырёх случаев он менял как раз таки Фёдора). Однако на эту роль есть минимум ещё один претендент, и вы его прекрасно знаете. Ну, конечно же, Дзюба! Уж будьте уверены, остаток чемпионата Артём отработает так, чтобы не оставить тренеру выбора. Заболотному нужно очень сильно постараться, чтобы эту заочную борьбу выиграть. В том числе сегодня.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию
«Зеленого дерби» не будет! «Трактор» выиграет и выйдет в финал
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов отличились
Каррера получил награду «Золотая скамья» за победу в ЧР
L’Equipe: Сборная России не представляет никакой опасности
Гимнаст Степко, выступавший за Украину, стал гражданином России
Новости
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь