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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграют с командой Словении в Любляне

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Любляне товарищеский матч с командой Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

К сегодняшней встрече команды готовились с разным настроением. Подопечные Игоря Криушенко в первом спарринге нового сезона победили в Баку команду Азербайджана 1:0, а словенцы крупно проиграли в Клагенфурте футболистам Австрии — 0:3. После этого поражения словенская сборная будет всеми силами стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, и белорусам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

Ранее сборные Беларуси и Словении встречались между собой 4 раза, одержав по одной победе и дважды сыграв вничью.

Игра, которая начнется сегодня в 21.15 по минскому времени на стадионе «Стожице» вместимостью 16 000 зрителей, будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Накануне состоялось несколько контрольных матчей. Действующие чемпионы Европы португальцы неожиданно крупно проиграли голландцам — 0:3. Это первая победа сборной Нидерландов под началом нового наставника Рональда Кумана. Болгары одолели казахстанцев — 2:1, финны разгромили мальтийцев — 5:0, норвежцы одолели албанцев — 1:0, на турнире в Китае чехи уверенно переиграли китайскую сборную — 4:1, а Уругвай был сильнее Уэльса — 1:0.

Сегодня вечером хозяева ЧМ-2018 россияне примут французов, чемпионы мира футболисты Германии сыграют с пятикратными обладателями Кубка мира бразильцами, испанцы встретятся с аргентинцами, англичане будут соперничать с итальянцами.

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