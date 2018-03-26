Куман без Промеса громит Португалию. Болельщик целует Роналду

Источник: Спорт-Экспресс

После премьерного поражения от англичан Роналд Куман констатировал очевидное: сборная Голландии больше не входит в число лучших команд мира, а у португальцев есть Криштиану Роналду, и футболистов подобного уровня в современном футболе всего двое. У «оранжевых» таковых нет, зато присутствует стремление пробовать новые схемы в поисках игры и собственного лица. После Англии Куман убрал в запас не только спартаковца Промеса, но и гиганта Доста, отказавшись от классического центрфорварда в пользу обычно играющих на флангах Депая и Бабела. Плюс, впервые в карьере включил в стартовый состав сборной 20-летнего хавбека «Аякса» ван де Бека и доверил Вильхене нетипичную для него роль левого бровочника.

У португальцев многочисленные замены привели к появлению на поле полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. В середине первого тайма он даже создал эффектной передачей момент для Бруну Фернандеша, но то был лишь эпизод, а иллюзия того, что от перемены мест слагаемых команда Фернанду Сантуш не потеряла в качестве, оказалось ложной. В первой голевой атаке гостей принял участие даже невесть как оказавшийся у чужой штрафной самый центральный из голландских защитников ван Дейк. Ван де Бек вроде бы смазал удар, однако у линии вратарской юркий Депай сумел пробить в падении из-под зазевавшегося Руя Фонти. Мемфис становится главной ударной силой новой Голландии, в пяти последних матчах забив четыре мяча, и даже знание сильных сторон одноклубника по «Лиону» не спасло от неприятностей голкипера хозяев Лопеша.

Так может все не так печально с оранжевой командой? Понятно, что не в каждом матче соперники, как в случае с Роналду, будут цепляться за газон в штрафной и непонятно за что требовать пенальти. И такой свободы, как у замкнувшего подачу де Лигта из пределов вратарской Бабела, в официальном матче вряд ли дождешься. Тем не менее Куман определился с козырями, которые могут приносить его сборной результат.

Даже есть речь идет об игре вторым номером. Почему нет, если это позволяет к перерыву громить не обыгрываемого с 1991 года соперника со счетом 3:0?! Тем более, и со стандартами, как показали соорудившие третий мяч защитники де Лигт и ван Дейк, у голландцев все в порядке. Для игрока «Ливерпуля» этот гол стал первым за сборную.

Португалию же, которая нанесла за тайм всего два удара, на перерыв проводили оглушительным свистом. В эпоху Сантуша команда ни разу даже вничью не играла, пропуская два мяча. Тренер отреагировал на это тремя заменами в перерыве, укрепив оборону экс-зенитовцем Нету, а переднюю линию освежив за счет Гедеша и Андре Силвы.

Игра поменялась, пошли моменты у ворот Силлессена, однако робкую надежду на перелом в игре убило шестое в карьере удаление Жоау Канселу. Этот эпизод словно выключил тормоза у обычно дисциплинированных португальских фанатов. Они добавили проходившей в швейцарской Женеве игре огня зажженной пиротехникой, а трое самых отчаянных примчались в центральный круг, чтобы прикоснуться к Роналду и даже поцеловать. Как выяснилось, вовремя: Сантуш вскоре решил прекратить мучения не нанесшей ни одного удара в створ звезды, поменяв его на Жоау Моутинью.