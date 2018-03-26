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02:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман без Промеса громит Португалию. Болельщик целует Роналду

Проводившая второй матч под началом Роналда Кумана сборная Голландии учинила сенсационный разгром чемпионам Европы португальцам. «Оранжевые» на этот раз обошлись без спартаковца Промеса, тогда как за проигравших сыграл железнодорожник Мануэл Фернандеш.

Источник: Спорт-Экспресс

После премьерного поражения от англичан Роналд Куман констатировал очевидное: сборная Голландии больше не входит в число лучших команд мира, а у португальцев есть Криштиану Роналду, и футболистов подобного уровня в современном футболе всего двое. У «оранжевых» таковых нет, зато присутствует стремление пробовать новые схемы в поисках игры и собственного лица. После Англии Куман убрал в запас не только спартаковца Промеса, но и гиганта Доста, отказавшись от классического центрфорварда в пользу обычно играющих на флангах Депая и Бабела. Плюс, впервые в карьере включил в стартовый состав сборной 20-летнего хавбека «Аякса» ван де Бека и доверил Вильхене нетипичную для него роль левого бровочника.

У португальцев многочисленные замены привели к появлению на поле полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. В середине первого тайма он даже создал эффектной передачей момент для Бруну Фернандеша, но то был лишь эпизод, а иллюзия того, что от перемены мест слагаемых команда Фернанду Сантуш не потеряла в качестве, оказалось ложной. В первой голевой атаке гостей принял участие даже невесть как оказавшийся у чужой штрафной самый центральный из голландских защитников ван Дейк. Ван де Бек вроде бы смазал удар, однако у линии вратарской юркий Депай сумел пробить в падении из-под зазевавшегося Руя Фонти. Мемфис становится главной ударной силой новой Голландии, в пяти последних матчах забив четыре мяча, и даже знание сильных сторон одноклубника по «Лиону» не спасло от неприятностей голкипера хозяев Лопеша.

Так может все не так печально с оранжевой командой? Понятно, что не в каждом матче соперники, как в случае с Роналду, будут цепляться за газон в штрафной и непонятно за что требовать пенальти. И такой свободы, как у замкнувшего подачу де Лигта из пределов вратарской Бабела, в официальном матче вряд ли дождешься. Тем не менее Куман определился с козырями, которые могут приносить его сборной результат.

Даже есть речь идет об игре вторым номером. Почему нет, если это позволяет к перерыву громить не обыгрываемого с 1991 года соперника со счетом 3:0?! Тем более, и со стандартами, как показали соорудившие третий мяч защитники де Лигт и ван Дейк, у голландцев все в порядке. Для игрока «Ливерпуля» этот гол стал первым за сборную.

Португалию же, которая нанесла за тайм всего два удара, на перерыв проводили оглушительным свистом. В эпоху Сантуша команда ни разу даже вничью не играла, пропуская два мяча. Тренер отреагировал на это тремя заменами в перерыве, укрепив оборону экс-зенитовцем Нету, а переднюю линию освежив за счет Гедеша и Андре Силвы.

Игра поменялась, пошли моменты у ворот Силлессена, однако робкую надежду на перелом в игре убило шестое в карьере удаление Жоау Канселу. Этот эпизод словно выключил тормоза у обычно дисциплинированных португальских фанатов. Они добавили проходившей в швейцарской Женеве игре огня зажженной пиротехникой, а трое самых отчаянных примчались в центральный круг, чтобы прикоснуться к Роналду и даже поцеловать. Как выяснилось, вовремя: Сантуш вскоре решил прекратить мучения не нанесшей ни одного удара в створ звезды, поменяв его на Жоау Моутинью.

По большому счету, оставшиеся двадцать с небольшим минут команды доигрывали, однако этот отрезок не стал рядовым благодаря дебюту в национальной сборной сына знаменитого голландского нападающего Патрика Клайверта — Джастина. Произошло это через 14 лет после прощального матча отца за сборную. Одному из героев вечера тогда было 4 года, и он — одна из надежд на возрождение команды, которой будет не хватать на ЧМ-2018.

Португалия 0:3
Первый тайм: 0:3
Нидерланды
26.03.2018, 21:30 матчи: Сборные Stade de Geneve
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Роналд Куман
Голы
  Мемфис Депай 11′
  Райан Бабел 32′
  Виргил ван Дейк 45+2′
Составы
Антони Лопеш 12
44′ 61′ Жоау Канселу 24
Мариу Руй 19
Жозе Фонти 6
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 16
45′ Жорже Пиреш Роланду 3
Луиш Нету 4
55′ Рикарду Куарежма 20
Желсон Мартинш 18
79′ Бруну Фернандеш 25
Жоау Мариу 10
45′ Андре Гомеш 15
Гонсалу Гедеш 17
45′ Адриэн Силва 23
Андре Силва 9
68′ Криштиану Роналду 7
Жоау Моутинью 8
1 Яспер Силлессен
4 Виргил ван Дейк
6 Натан Аке
7 Донни ван де Бек
8 Дэйви Преппер
2 Кенни Тете 78′ 56′
15 Гус Тил
11 Тонни Вилхена 67′
14 Стефан де Фрай
3 Маттейс де Лигт 84′
22 Тимоти Фосу-Менса
5 Джорджиньо Вайналдум 68′
16 Мартен де Рон 72′
10 Мемфис Депай 78′
23 Джастин Клайверт
9 Райан Бабел 84′
17 Стевен Бергхейс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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