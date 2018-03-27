Черчесов как заложник. Почему вопросы — не к тренеру

Источник: Спорт-Экспресс

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Сергей ЕГОРОВ

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ЧЕРЧЕСОВА, А НЕ БЕРДЫЕВА

Когда в августе 2016-го РФС выбирал главного тренера сборной России, на финальном этапе остались две кандидатуры — Курбан Бердыев и Станислав Черчесов.

После всех собеседований (а рассматривались также Сергей Семак и Александр Бородюк) в кабинете собрались трое: Виталий Мутко, тогда еще полноценный президент РФС, глава премьер-лиги Сергей Прядкин и Бердыев, руководивший «Ростовом». Именно Курбан Бекиевич был фаворитом. Его видели главным тренером команды номер один, его фигуру согласовали в верхах, но вдруг все изменилось.

Ведь в тот самый момент «Спартак» делал второй заход на Бердыева — переговоры находились не просто в самом разгаре, а вышли на обсуждение последних штрихов после встреч тренера с Леонидом Федуном: сначала в Серебряном Бору, а затем во Франции, куда летал творец чемпионских титулов «Рубина» и «чуда на Дону».

И вот тогда Мутко — а мои источники утверждают, что это его решение, — сказал: «Если уже есть договоренность со “Спартаком”, идите туда и помогите сделать команду». Что произошло потом, мы уже знаем. Переговоры с красно-белыми сорвались чуть ли не на стадии подписания контракта, и в своем единственном комментарии (в интервью изданию «Реальное время») по этому поводу Бердыев скажет: «Скажу прямо, со стороны “Спартака” все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Имелись определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду».

В итоге Бердыев остался в «Ростове» и провел с командой хороший сезон, по ходу которого не просто вышел в Лигу чемпионов, не только победил там «Баварию», но и сумел пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы.

А назначение Черчесова, уже очевидно, оказалось стратегически сомнительным.

Станислав Саламович лучший результат в России показал с «Динамо», напичканным звездами. Бюджет в клубе, возможно, не уступал зенитовскому, но бело-голубые, располагая Вальбуэна, Джуджаком, Кураньи, Кокориным, не попали даже в тройку.

Сейчас сборная имеет очевидные проблемы с организацией, не получается проводить цельные матчи. С бразильцами по большому счету наиграли на 1:7 — не спаси Акинфеев в нескольких эпизодах, дело кончилось бы полным позором. Но нельзя сказать, что все плохо: минуты с 15-й по 40-ю включался прессинг, случилось несколько, как сейчас говорят, перспективных подходов к штрафной соперника. Но это фрагменты, а единая картина не складывается. Невозможно достойно противостоять классной команде, когда у каждого футболиста нет понимания своего маневра, страховки. У Бердыева любой игрок знает мельчайшие детали, он со средними исполнителями давал результат. Черчесов сейчас не дает. Не было его во многих товарищеских матчах, не было на Кубке конфедераций.

Но тренер — заложник ситуации. Когда его брали, понимали особенности его характера, знали историю с Денисовым, знали об опыте работы в клубах. Да, хавбек «Локомотива» не помешал бы. И братья Березуцкие, особенно глядя на то, как левоногий Гранат (а раньше — Джикия) выходит на позиции правого центрального защитника. Но шаг сделан, Черчесов возглавляет сборную, выступая, повторю, заложником того, что происходит в нашем футболе.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Мы живем в удивительное время. Вид спорта номер один упускает уникальный шанс на развитие, который получил после победы в борьбе за право проведения ЧМ-2018. Как-то потихоньку сошли на нет шутки по поводу питерской арены. Дорого, 43 миллиардов рублей — одна история. А вот комфорт стадиона — совершенно другая. Тот, кто настаивал на строительстве раздвижной крыши на «Санкт-Петербурге», явно собирался сам посещать трибуны. Те, кто не подумал о такой же конструкционной особенности на других аренах ЧМ-2018, не думает о будущем. Российский футбол на десятилетия вперед получил с десяток новых спортсооружений, но качественного инфраструктурного рывка сделать не получилось.

В ноябре на встрече с Аргентиной, и в марте на спарринге с Бразилией в суперсовременных, умопомрачительно красивых «Лужниках» люди мерзли. В феврале в России идет снег, но РФС назначает матчи Кубка в Перми и Хабаровске. Многие обратили внимание на то, что «Спартак» этой весной (дважды) и «Локомотив» проводили мини-сборы в Сочи. Почему там же не организовать кубковые игры в зимний период? И спортивная, и гостиничная инфраструктура есть, к Олимпиаде-2014 по факту построили новый город.

А к ЧМ-2018 построили много стадионов, некоторые из которых очень быстро устареют. Они красивы, они останутся с нами, но там будет так же холодно, как и на старых. Ну нет на них крыш. А в Питере — есть. Кто об этом должен был позаботиться?

РФС часто сетует на то, что у него на балансе находится около 20 сборных. Все так, но ведь и результаты в последние годы стали хуже, и соревнований стало меньше: нет, в частности, Кубка Содружества, ничего не слышно о том, куда делся Мемориал Гранаткина… А сам Кубок России превратился в какой-то футбольный субботник, который и не пытаются преобразовать во что-то более-менее приятное для широкой аудитории.

В нечто похожее превращается и сборная — команда, которой категорически не хватает героев с сильной харизмой. И которую постоянно тыкают носом в прошлое. Денисову — 33 года, братьям Березуцким — 35, Игнашевичу — 38, Аршавину — 36. В 2006-м в премьер-лиге ввели лимит на легионеров, который предопределил стратегию комплектования клубов и изуродовал наш футбол, поделив основной состав на «российские» и «нероссийские» позиции. Спустя 12 лет после этого мы призываем вернуть тех самых Денисова, Березуцких и Аршавина, а ведь их благодаря ограничениям на иностранцев, уже должны были давно заменить молодые, получившие после решения исполкомов РФС долгожданный шанс. И им «воспользовавшиеся».

А вот еще штрих. К ЧМ-2018 мы подходим с таким кадровым составом федерации, когда отсутствует спортивный директор (его на зарплату в 140 тысяч рублей найти, оказывается, невозможно), а на ресепшн в Доме футбола до сих пор висит памятка, где упоминается занимавший эту должность Николай Писарев, уже пару лет работающий в нижегородском «Олимпийце».

Сборная повторяет путь Кубка страны в плане популярности. Почитайте соцсети болельщиков «Спартака» после спарринга с Бразилией, после которого пожаловался на боль в колене Роман Зобнин. Да люди откровенно ругают свою национальную команду, где полузащитник получает уже вторую травму колена (первая летом 2017 года в матче с Венгрией вывела его из строя на 5 месяцев)!

Сейчас напряглись поклонники «Зенита»: из-за «дискомфорта в области стопы» (цитата из твиттера сборной) расположение покинул хавбек Далер Кузяев. И люди, судя по высказываниям в интернете, хороших новостей от команды Черчесова не ждут.

Поскорее бы пауза в чемпионате России закончилась, побыстрее бы вернуться к клубным делам — так мыслят очень многие. То ли такое отношение связано с двухлетним «товарищеским» периодом, когда результат ни на что не влияет, то ли с пиаром-маркетингом-рекламой сборной огромные проблемы. Но факт остается фактом: народ к команде охладевает. Вот убрали ВОБ. О’кей, ВОБ — плохой, его глава Александр Шпрыгин — резкий. Но нам обещали пару лет назад другую структуру, которая бы привлекала в футбол активных болельщиков. Где она?

Как обещали год назад новую программу развития футбола, которая позволит создать сеть детских школ по всей стране, как в Германии. Недавно читаю: «Исландия — наш путь». Пусть так, тогда упоминали немцев, теперь скандинавов. Но сделайте уже хоть что-нибудь!

Почитайте высказывания тренеров и руководителей клубов ФНЛ и ПФЛ — футбол доведен до крайности. Закрываются клубы, тренеры воют из-за перехода на систему «осень — весна», а реакции нет никакой. С этими людьми никто же не разговаривает. Встал, помню, на одной из недавних конференции РФС гражданин из Мурманска и начал, кстати, сравнивать Россию и Исландию. Так ему сказали: бери ручку и бумагу, пиши. Вот и весь подход. Никаких положительных перемен наверху не видно. История с переносом игры «Амкар» — «Локо» в Черкизово вопиющая, слов нет. Но: а) подобное уже бывало, б) хоть бы кто из чиновников, которые обрушились на пермяков из-за того, что не могут купить газон за 300 тысяч евро, задумался — а может, просто поменять регламент и запретить такие «домашние» матчи? Нет, не станут этого делать, потому что эта лазейка выгодна топ-клубам и позволяет время от времени вот так «приглашать» бедноту.

«ПОЛОВИЧОК» ИЛИ БРАЗИЛИЯ?

Но вернусь к сборной. Много говорят, что нужно было несколько иначе выстраивать подготовку перед ЧМ в смысле подбора спарринг-партнеров: сначала встречаться с топ-командами, а вот незадолго до начала турнира договариваться с «половичками» (одна из формулировок Бориса Васильевича Боброва, который долгие годы составлял в отечественном чемпионате календари), чтобы наши почувствовали уверенность. Возможно, так и есть.

Но я хочу сказать о другом. Именно матчи с грандами рождают героев. Именно вокруг них появляются легенды. Именно они обрастают мифами.

Голландия на Euro-92 — это зажегшаяся звезда Онопко, сдержавшего Гуллита. Шотландия тогда же — это сага о пьяных шотландцах. Франция в 99-м в Сен-Дени — это победный гол Карпина, рык Филимонова и дубль Панова. Украина осенью того же года — это Дроздов, сдержавший Шевченко, и та самая ошибка Филимонова. Швейцария в отборе к ЧМ-2002 — это хет-трик Бесчастных с «петлей на шее» (авторство термина — Игорь Рабинер). Прошлогодний «товарняк» с Испанией — это дубль Смолова.

А что мы будем помнить о матчах с Аргентиной во главе с Месси, кроме того, что с гением поменялся футболками Глушаков? Что останется в памяти после игры с Бразилией, кроме слов Смолова «а никто и не играл»? С ума сойти! А с кем же тогда пытаться играть, показать свои лучшие качества и продать себя, если не с Бразилией, за которой следит весь мир?

Катар неинтересен. Турция и Гана — так себе. Коста-Рика — скучно. Но — Бразилия! Кого еще вам привезти, если пентакампеоны не возбуждают?

Не надо удивляться, пожалуйста, тому, что на бразильцев не собрался полный стадион. Это не травма Неймара виновата и не затянувшаяся зима. Это люди вот так относятся к своей сборной, что уходят минут за 15−20 до финального свистка. Есть, в конце концов, что-то логичное в том, что почти все презентационные мероприятия перед чемпионатом мира оргкомитет «Россия-2018» проводил в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. Где ж еще представлять футбол, как не у юмористов?

…А теперь о главном, чего бы мне очень не хотелось бы, но к чему все идет. Тут необходимо вспомнить цитату Мутко с одной из конференций РФС.

— Вот кто за все ответит, — сказал глава союза, когда Черчесов вышел на доклад к делегатам. Видимо, больше ответственность взять на себя некому.