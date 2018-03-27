Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Текущие события
Футбол. Сборные
26.03
Португалия0
Нидерланды3
Футбол. Сборные
26.03
Албания0
Норвегия1
Футбол. Сборные
26.03
Финляндия5
Мальта0
Футбол. Сборные
26.03
Болгария2
Казахстан1
Футбол. Сборные
13:00
Монголия
Маврикий
Футбол. Сборные
26.03
Уэльс0
Уругвай1
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Допинг-пробы игроков английской премьер-лиги попали к хакерам
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
00:51 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России после разгрома от бразильцев сыграют с французами в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге. Встреча покажет, как команда и тренерский штаб отреагировали на волну критики, поднявшуюся после разгрома от бразильцев со счетом 0:3.

Источник: РИА "Новости"

Российская сборная достойно провела первый тайм пятничного матча (0:0), однако широкой общественности запомнилось последнее. Во второй половине встречи команда Станислава Черчесова пропустила три мяча, а могла и намного больше. Добавило волнения и высказывание тренера после игры, что команду с учетом травм приходится выстраивать фактически с нуля.

Только ленивый не обсуждает сейчас, прав ли тренер, отказываясь от услуг опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Несмотря на это, накануне встречи Черчесов был внешне спокоен и, судя по мимике, ждал вопроса про критику.

«Критика может быть негативной и позитивной. Не могу сказать, что я ознакомлен со всей информацией, потому что занят командой, а так это значит, что к нам неравнодушны, — парировал тренер на пресс-конференции. — Мы должны делать свои выводы, все идет в рабочем порядке. Результат нас самих не устроил, мы готовились побеждать, потому что уже провели две топ-игры, но по определенным причинам нам это не удалось».

Принципиальной предстоящий матч станет и для французов, которые в пятницу проиграли дома другому участнику предстоящего чемпионата мира — колумбийцам (2:3), ведя по ходу встречи со счетом 2:0. «Мы были расстроены поражением от Колумбии, но надеемся, что сейчас будет все иначе», — заявил накануне встречи главный тренер французов Дидье Дешам.

Читайте также
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре сборных России и Франции

Каким будет состав россиян?

Главным вопросом остается линия обороны сборной. В отсутствие основных центральных защитников Георгия Джикии и Виктора Васина, которые пропустят чемпионат мира из-за повреждения связок колена, тройку центральных защитников вместе с Федором Кудряшовым составили Илья Кутепов и Владимир Гранат. В предстоящей игре, возможно, Черчесов проверит на этих позициях Романа Нойштедтера и Андрея Семенова, которые имеют регулярную игровую практику в турецком «Фенербахче» и грозненском «Ахмате» соответственно.

Интересно, пойдет ли Черчесов на изменения в средней линии с учетом того, что уже после встречи с бразильцами сборная из-за травм отпустила из расположения Руслана Камболова, Романа Зобнина и Далера Кузяева. Пока так и не получил шанса проявить себя в команде Денис Черышев из испанского «Вильярреала». Не увидели болельщики в деле в игре с бразильцами и опорного полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, который, судя по информации СМИ, уже зимой мог оказаться в одном из российских топ-клубов.

Место в воротах, как объявил накануне Черчесов, займет Андрей Лунев, для которого арена «Санкт-Петербург» хорошо знакома по выступлениям за «Зенит».

В отсутствие Игоря Акинфеева капитаном команды будет нападающий Федор Смолов. Ждет своего дебюта за национальную команду и голкипер «Спартака» Александр Селихов.

История повторяется

Всего сборные СССР и России встречались с французами 20 раз и пока перевес на стороне отечественных футболистов (8 побед, 7 ничьих, 5 поражений при разнице мячей 35:27). Российская сборная французской пока уступает (2 победы, 1 ничья, 3 поражения при разнице мячей 9:12).

Самым памятным для российских любителей футбола остается противостояние с французами в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года. Тогда сборные обменялись выездными победами со счетом 3:2. Дубль нападающего Александра Панова в матче с действующими на тот момент чемпионами мира на стадионе в Сен-Дени всегда будет занимать особое место в истории отечественного футбола. Капитаном французов в обеих встречах был Дешам.

Читайте также
«Мбаппе вполне может играть и в центре. Это возможно»

В последний раз сборные России и Франции встречались не так давно. Было это также перед крупным турниром — 29 марта 2016 года французы, возглавляемые все тем же Дешамом, в Сен- Дени переиграли россиян под руководством Леонида Слуцкого со счетом 4:2. С тех пор французы дошли до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, в котором неожиданно уступили в дополнительное время португальцам.

Французы достаточно уверенно выиграли свою отборочную группу на чемпионат мира в России, добившись семи побед и двух ничьих в десяти матчах в соперничестве с командами Швеции, Нидерландов, Болгарии, Белоруссии и Люксембурга.

Лидеры у французов остались те же — вратарь Уго Льорис, защитники Рафаэль Варан и Лоран Косьельни, полузащитники Поль Погба, Блез Матюиди и Н’Голо Канте, нападающий Антуан Гризманн. К ним прибавились восходящие звезды мирового футбола — Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», Усман Дембеле из «Барселоны», Тома Лемар из «Монако». Французы занимают девятое место в рейтинге Международной федерации футбола.

Матч Россия — Франция пройдет во вторник на стадионе «Санкт-Петербург», игра начнется 18:50 мск. На встрече будет работать литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Допинг-пробы игроков английской премьер-лиги попали к хакерам
Баскетболисты ЦСКА разгромили «Енисей» с разницей в 35 очков
AFP: На ЧМ Акинфеев должен показать, что демоны его покинули
Игрок «Зенита» подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет
Новости
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь