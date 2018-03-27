Футболисты сборной России после разгрома от бразильцев сыграют с французами в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Российская сборная достойно провела первый тайм пятничного матча (0:0), однако широкой общественности запомнилось последнее. Во второй половине встречи команда Станислава Черчесова пропустила три мяча, а могла и намного больше. Добавило волнения и высказывание тренера после игры, что команду с учетом травм приходится выстраивать фактически с нуля.

Только ленивый не обсуждает сейчас, прав ли тренер, отказываясь от услуг опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Несмотря на это, накануне встречи Черчесов был внешне спокоен и, судя по мимике, ждал вопроса про критику.

«Критика может быть негативной и позитивной. Не могу сказать, что я ознакомлен со всей информацией, потому что занят командой, а так это значит, что к нам неравнодушны, — парировал тренер на пресс-конференции. — Мы должны делать свои выводы, все идет в рабочем порядке. Результат нас самих не устроил, мы готовились побеждать, потому что уже провели две топ-игры, но по определенным причинам нам это не удалось».

Принципиальной предстоящий матч станет и для французов, которые в пятницу проиграли дома другому участнику предстоящего чемпионата мира — колумбийцам (2:3), ведя по ходу встречи со счетом 2:0. «Мы были расстроены поражением от Колумбии, но надеемся, что сейчас будет все иначе», — заявил накануне встречи главный тренер французов Дидье Дешам.

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Каким будет состав россиян?

Главным вопросом остается линия обороны сборной. В отсутствие основных центральных защитников Георгия Джикии и Виктора Васина, которые пропустят чемпионат мира из-за повреждения связок колена, тройку центральных защитников вместе с Федором Кудряшовым составили Илья Кутепов и Владимир Гранат. В предстоящей игре, возможно, Черчесов проверит на этих позициях Романа Нойштедтера и Андрея Семенова, которые имеют регулярную игровую практику в турецком «Фенербахче» и грозненском «Ахмате» соответственно.

Интересно, пойдет ли Черчесов на изменения в средней линии с учетом того, что уже после встречи с бразильцами сборная из-за травм отпустила из расположения Руслана Камболова, Романа Зобнина и Далера Кузяева. Пока так и не получил шанса проявить себя в команде Денис Черышев из испанского «Вильярреала». Не увидели болельщики в деле в игре с бразильцами и опорного полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, который, судя по информации СМИ, уже зимой мог оказаться в одном из российских топ-клубов.

Место в воротах, как объявил накануне Черчесов, займет Андрей Лунев, для которого арена «Санкт-Петербург» хорошо знакома по выступлениям за «Зенит».

В отсутствие Игоря Акинфеева капитаном команды будет нападающий Федор Смолов. Ждет своего дебюта за национальную команду и голкипер «Спартака» Александр Селихов.

История повторяется

Всего сборные СССР и России встречались с французами 20 раз и пока перевес на стороне отечественных футболистов (8 побед, 7 ничьих, 5 поражений при разнице мячей 35:27). Российская сборная французской пока уступает (2 победы, 1 ничья, 3 поражения при разнице мячей 9:12).

Самым памятным для российских любителей футбола остается противостояние с французами в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года. Тогда сборные обменялись выездными победами со счетом 3:2. Дубль нападающего Александра Панова в матче с действующими на тот момент чемпионами мира на стадионе в Сен-Дени всегда будет занимать особое место в истории отечественного футбола. Капитаном французов в обеих встречах был Дешам.

В последний раз сборные России и Франции встречались не так давно. Было это также перед крупным турниром — 29 марта 2016 года французы, возглавляемые все тем же Дешамом, в Сен- Дени переиграли россиян под руководством Леонида Слуцкого со счетом 4:2. С тех пор французы дошли до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, в котором неожиданно уступили в дополнительное время португальцам.

Французы достаточно уверенно выиграли свою отборочную группу на чемпионат мира в России, добившись семи побед и двух ничьих в десяти матчах в соперничестве с командами Швеции, Нидерландов, Болгарии, Белоруссии и Люксембурга.

Лидеры у французов остались те же — вратарь Уго Льорис, защитники Рафаэль Варан и Лоран Косьельни, полузащитники Поль Погба, Блез Матюиди и Н’Голо Канте, нападающий Антуан Гризманн. К ним прибавились восходящие звезды мирового футбола — Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», Усман Дембеле из «Барселоны», Тома Лемар из «Монако». Французы занимают девятое место в рейтинге Международной федерации футбола.