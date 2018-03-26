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26 марта, источник: ТАСС

Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев в товарищеском матче

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Команда Нидерландов со счетом 3:0 разгромила сборную Португалии по футболу в товарищеском матче. Встреча прошла в Швейцарии на стадионе «Стад де Женев».

Источник: Reuters

Голы забили Мемфис Депай (11-я минута), Райан Бабел (32) и Вирджил Ван Дейк (45). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Жоау Канселу.

Голландцы во второй раз в истории сумели победить португальцев в очном матче. Впервые подобное произошло в октябре 1991 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 1992, когда голландцы победили в Роттердаме со счетом 1:0. Сборная Нидерландов прежде никогда не забивала португальцам три мяча. Всего голландцы и португальцы провели между собой 15 матчей, на счету португальцев семь побед, еще шесть встреч завершились вничью.

Для наставника голландцев Рональда Кумана эта победа стала первой во главе национальной команды.

Сборная Португалии продолжает подготовку к чемпионату мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Португальцы в группе B сыграют с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, стадион «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск). Голландцы заняли третье место в отборочном турнире и не смогли пробиться на чемпионат мира.

Португалия 0:3
Первый тайм: 0:3
Нидерланды
26.03.2018, 21:30 матчи: Сборные Stade de Geneve
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Роналд Куман
Голы
  Мемфис Депай 11′
  Райан Бабел 32′
  Виргил ван Дейк 45+2′
Составы
Антони Лопеш 12
44′ 61′ Жоау Канселу 24
Мариу Руй 19
Жозе Фонти 6
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 16
45′ Жорже Пиреш Роланду 3
Луиш Нету 4
55′ Рикарду Куарежма 20
Желсон Мартинш 18
79′ Бруну Фернандеш 25
Жоау Мариу 10
45′ Андре Гомеш 15
Гонсалу Гедеш 17
45′ Адриэн Силва 23
Андре Силва 9
68′ Криштиану Роналду 7
Жоау Моутинью 8
1 Яспер Силлессен
4 Виргил ван Дейк
6 Натан Аке
7 Донни ван де Бек
8 Дэйви Преппер
2 Кенни Тете 78′ 56′
15 Гус Тил
11 Тонни Вилхена 67′
14 Стефан де Фрай
3 Маттейс де Лигт 84′
22 Тимоти Фосу-Менса
5 Джорджиньо Вайналдум 68′
16 Мартен де Рон 72′
10 Мемфис Депай 78′
23 Джастин Клайверт
9 Райан Бабел 84′
17 Стевен Бергхейс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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