Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев в товарищеском матче

Источник: Reuters

Голы забили Мемфис Депай (11-я минута), Райан Бабел (32) и Вирджил Ван Дейк (45). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Жоау Канселу.

Голландцы во второй раз в истории сумели победить португальцев в очном матче. Впервые подобное произошло в октябре 1991 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 1992, когда голландцы победили в Роттердаме со счетом 1:0. Сборная Нидерландов прежде никогда не забивала португальцам три мяча. Всего голландцы и португальцы провели между собой 15 матчей, на счету португальцев семь побед, еще шесть встреч завершились вничью.

Для наставника голландцев Рональда Кумана эта победа стала первой во главе национальной команды.