Дешам — футбольный вор. Как и Гвардиола

Источник: Советский спорт

Дидье Дешам стремится раскрывать атакующий потенциал сборной Франции по максимуму. Для этого наставник даже варьирует тактические модули: для контратак трехцветным идеально подходит схема 4−4−2, тогда как в позиционном нападении выигрышней смотрится модель 4−3−3.

НАСЛЕДСТВО «МОНАКО»

Контратакующую схему 4−4−2 Дешаму подарил «Монако». Нет, она была известна и раньше, но монегаски своевременно напомнили про ее силу.

В прошлом сезоне «Монако» поставил на уши не только Францию, но и Европу. Монегаски выиграли лигу 1, набрав 95 очков. Ни одна другая команда в пяти ведущих чемпионатах не набрала столько. Даже «Бавария», не имеющая конкурентов в бундеслиге. По итогам 38 туров «Монако» забил 105 голов. Больше отличились лишь «Реал» — 106 голов — и «Барселона» — 116. Но в этих коллективах играют два инопланетянина — Кри Ро и Месси. Состав монегасков был более приземленный.

«Монако» был силен быстрыми атаками. Играя по схеме 4−4−2, парни Леонарду Жардима при выходе из обороны моментально доставляли мяч на быстрых и техничных фланговых игроков — Лемара и Бернарду Силву. Их не успевали поймать на приеме мяча (на флангах при контратаках это чертовски трудно сделать), а сдержать себя после приема не давали возможности сами футболисты. Уже в том сезоне с «Монако» брали пример. Даже за пределами Франции. В Германии структурой монегасков воспользовался наставник «Баварии» Карло Анчелотти: в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха он освободил Роббена от оборонительной работы и велел ждать мяча на боковой линии. В одной из подобных атак Роббен забил, а его команда победила 4:1.

Логично, что на родине «Монако» тоже стали вариант 4−4−2 задействовать. В том числе Дешам. Ведомая им Франция при обороне обычно использует данный тактический модуль.

В минувшую пятницу Франция играла с Колумбией (2:3). Наш соперник оборонялся по варианту 4−4−2, а крайними полузащитниками были Лемар и Мбаппе. Если Лемар и сейчас играет за «Монако», то Мбаппе играл за него в прошлом сезоне (на позиции центрфорварда). Независимо от того, через чей фланг развивается атака, вперед они летят оба: если один развивает наступление, то второй может его завершить. Так французы забили один из голов в ворота Колумбии: Мбаппе набрал скорость справа, обыгрался с Гризманом и вывел на гол ворвавшегося слева в штрафную Лемара. Из атакующих игроков в эпизоде не поучаствовал лишь Жиру.

КУВАЛДНЫЙ ВАРИАНТ 2−3−5 В АТАКЕ

Интегрировав в свою команду вариант «Монако», полностью на него Дешам не перешел. Пеп Гвардиола его ход оценил бы — однажды испанец признался, что является футбольным вором! Суть проста: Гвардиола построил свою игровую философию, сперев идеи других тренеров. Их объединение привело к тому футболу, который мы наблюдаем в исполнении команд данного тренера. Дешам идет по тому же пути.

При атаках Франция использует модуль 4−3−3. При игре у чужих ворот он трансформируется в 2−3−5 за счет высокого расположения латералей. Их активная игра позволяет творить непосредственно перед воротами трем форвардам. В матче с Колумбией ими были Мбаппе, Жиру и Гризманн. Лемар опускался третьим центральным полузащитником для развития атак.

И такой вариант тоже оказался результативным: Лемар увидел забег Диня по флангу и сделал ему проникающий пас, а после прострела защитника забил Жиру. В фазе атаку у Франции прослеживался четкий вариант 2−3−5.

Жиру способен продавить защитников, Гризманн и Мбаппе безумно техничны. Такие игроки нужны перед воротами, так как не бывает много свободных квадратных метров — необходимо умение пользоваться сантиметрами. Названные игроки способны их находить и извлекать пользу.

Опускающийся к двум полузащитникам Лемар дает Франции не только креативную идею, но и баланс — команде не так страшны контратаки, как в том случае, если бы он тоже был впереди.

ЛЕМАР ВАРИАТИВЕН, МБАППЕ КОМАНДЕН

Тома Лемар — игрок, который позволяет Франции безболезненно переходить со схемы 4−4−2 на 4−3−3. Он может как убежать от всех и оказаться на ударной позиции, так и снабдить партнера пасом. Не зря он является главной трансферной целью «Манчестера Сити» на ближайшее трансферное окно.

Мбаппе дает результативность. Не являясь центральным нападающим, в нынешнем сезоне чемпионата Франции он забил 13 голов и 8 раз ассистировал партнерам. Звездные партнеры? В прошлом сезоне в более скромной команде он забил 15 голов и сделал 8 передач.

Но при высокой результативности Мбаппе еще и невероятно командный игрок. Он умеет создавать моменты, не касаясь мяча. В матче с Германией он увидел, что Толиссо готов забежать в штрафную, и создал ему свободную зону, вытащив на себя Крооса. Компьютерное решение!

Впрочем, компьютерная скорость мысли Мбаппе не должна удивлять — он увлечен футболом. А увлекающийся человек — думающий. А значит, совершенствующийся. Как-то форвард, еще не известный на всю Европу, признался, что в свое время с восторгом наблюдал за Зинедином Зиданом. А позже с удовольствием стал следить за Криштиану Роналду. При том, что оба гениальны, их манера игры разнится. Для Мбаппе данный момент второстепенен — у каждого можно было подсмотреть что-то любопытное.

Став профессионалом, Мбаппе не охладел к просмотру футбола. Вот как он ответил на вопрос о свободном времени: «Я расслабляюсь, наблюдая за другими поединками! Понимаете, вся моя жизнь вращается вокруг футбола. Во время еды и сна я думаю об игре!». Как при таких раскладах не обладать высокой скоростью чтения игры?