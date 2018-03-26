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26 марта, источник: Sports.kz

Тренер сборной Болгарии прокомментировал победу над Казахстаном

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев подвел итоги товарищеского матча с командой Казахстана (2:1), сообщает Sports.kz.

— Я не совсем доволен. Результат хороший, но это не имеет значения. К сожалению, игра была разделена на два тайма. Если мы и впредь будем удовлетворены только одним таймом, то ничем хорошим это не закончится. У нас было желание, но другое дело — мастерство… Я хочу, чтобы наша игра улучшалась, чтобы мы больше контролировали мяч — я сказал об этом ребятам в раздевалке.

Физическая подготовка? Парни и сами об этом прекрасно знают — особенно те, кто много не играет в клубах. Также в нашей игре были и недостатки, но я не буду ими делиться сейчас, извините. Мне понравилось, что у нас была уверенность, правда, во втором тайме она отсутствовала. Но я смотрю на позитивные вещи: желание кардинально отличается от того, что было у футболистов раньше, — сказал Хубчев.

Болгария 2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
26.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Pancho Arena
Главные тренеры
Петар Хубчев Станимир Стойлов
Голы
23′ Ивелин Попов  
90+5′ Николай Бодуров  
  Еркебулан Тунгышбаев 55′
Составы
Пламен Илиев  
Васил Божиков  
Страхил Попов  
Николай Бодуров  
Георгий Костадинов  
Спас Делев  
57′ Цветомир Панов  
Михаил Александров  
57′ Станислав Манолев  
Тодор Неделев  
60′ Симеон Славчев  
Мартин Райнов  
57′ Георгий Миланов  
Радослав Кирилов  
68′ Ивелин Попов  
Ивайло Чочев  
  Владимир Плотников
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев 78′
  Евгений Постников
  Исламбек Куат
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Елдос Ахметов
  Еркебулан Сейдахмет 79′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 90′
  Нуралы Алип
  Сергей Хижниченко 45′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 47′
  Магомед Парагульгов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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