Тренер сборной Болгарии прокомментировал победу над Казахстаном

— Я не совсем доволен. Результат хороший, но это не имеет значения. К сожалению, игра была разделена на два тайма. Если мы и впредь будем удовлетворены только одним таймом, то ничем хорошим это не закончится. У нас было желание, но другое дело — мастерство… Я хочу, чтобы наша игра улучшалась, чтобы мы больше контролировали мяч — я сказал об этом ребятам в раздевалке.

Физическая подготовка? Парни и сами об этом прекрасно знают — особенно те, кто много не играет в клубах. Также в нашей игре были и недостатки, но я не буду ими делиться сейчас, извините. Мне понравилось, что у нас была уверенность, правда, во втором тайме она отсутствовала. Но я смотрю на позитивные вещи: желание кардинально отличается от того, что было у футболистов раньше, — сказал Хубчев.