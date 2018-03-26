Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала массовую высылку дипломатов РФ
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Португалия0
Нидерланды3
Футбол. Сборные
20:00
Албания0
Норвегия1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия5
Мальта0
Футбол. Сборные
19:00
Болгария2
Казахстан1
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Все события
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
21:42 (мск), источник: Sports.kz

Болгария — Казахстан 2:1. Не стыдно, но обидно

Во втором товарищеском матче в этом году сборная Казахстана в Фельчуте проиграла Болгарии 1−2.

После победы над командой Венгрии казахстанские болельщики ждали уже хорошего результата и в противостоянии с Болгарией, хоть эта команда и считается чуть выше классом. Станимир Стоилов же заявлял о том, что результат товарищеской игры не так важен, хотя эксперты считали для него ее принципиальной.

В стартовом составе в сравнении с предыдущей игрой произошло два изменения — Ненада Эрича и Дмитрия Шомко сменили Владимир Плотников и Гафуржан Суюмбаев, а капитаном стал Баурыжан Исламхан. Первый опасный момент возник на четвертой минуте, после подачи штрафного был неудачный выход Плотникова и удар Станислава Манолева головой выше ворот. Начало осталось за болгарами, но затем казахстанцы стали идти вперед и двигать соперников. Очень активен был Еркебулан Сейдахмет, мешавший соперником спокойно передвигаться с мячом на их половине. Манолев в одной из атак вбегал в штрафную, его пытался остановить Суюмбаев, заодно сбив соперника, пенальти четко пробил Ивелин Попов — 1:0. Казахстан стал активнее, быстрее атаковать, но моменты создавать получалось с трудом, не хватает команде забивного нападающего, как и ранее.

Стоилов не стал откладывать дело и сразу после перерыва выпустил вместо Зайнутдинова и Хижниченко соответственно Парагульгова и Тунгышбаева. Практически первая же атака и Тунгышбаев прострелил в штрафную, где Роман Муртазаев пробил в перекладину. Казахстан пошел вперед и жестко прессинговал соперников. Напор дал свой результат, прострел в штрафную Муртазаева и на дальней Тунгышбаев вколотил мяч в сетку — 1:1. Ответ болгар и Спас Делев издали пытался сделать мощный удар, но Плотников проблем не испытал. Ближе к середине второй половины обе команды сбавили, возможно, что берегли силы. Муртазаев имел прекрасный шанс вывести свою команду вперед, однако ворвавшись в штрафную слабо ударил в руки вратарю Пламену Илиеву. Казахстанцы шли вперед, однако забить больше не сумели, а вот соперник сделал это на третьей компенсированной минуте.

Эта игра стала второй для сборной Казахстана под руководством болгарина Станимира Стоилова, в первой команда победила в Будапеште Венгрию со счетом 3:2, голами отметились Роман Муртазаев, Бактиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет.

Болгария 2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
26.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Pancho Arena
Главные тренеры
Петар Хубчев Станимир Стойлов
Голы
23′ Ивелин Попов  
90+5′ Николай Бодуров  
  Еркебулан Тунгышбаев 55′
Составы
Пламен Илиев  
Васил Божиков  
Страхил Попов  
Николай Бодуров  
Георгий Костадинов  
Спас Делев  
57′ Цветомир Панов  
Михаил Александров  
57′ Станислав Манолев  
Тодор Неделев  
60′ Симеон Славчев  
Мартин Райнов  
57′ Георгий Миланов  
Радослав Кирилов  
68′ Ивелин Попов  
Ивайло Чочев  
  Владимир Плотников
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев 78′
  Евгений Постников
  Исламбек Куат
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Елдос Ахметов
  Еркебулан Сейдахмет 79′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 90′
  Нуралы Алип
  Сергей Хижниченко 46′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 47′
  Магомед Парагульгов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болгария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Болгария - Казахстан: трансляция товарищеского матча
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Баскетболисты ЦСКА разгромили «Енисей» с разницей в 35 очков
Португалия — Нидерланды: стали известны стартовые составы
Игрок «Зенита» подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет
Новости
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь