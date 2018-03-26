Болгария — Казахстан 2:1. Не стыдно, но обидно

После победы над командой Венгрии казахстанские болельщики ждали уже хорошего результата и в противостоянии с Болгарией, хоть эта команда и считается чуть выше классом. Станимир Стоилов же заявлял о том, что результат товарищеской игры не так важен, хотя эксперты считали для него ее принципиальной.

В стартовом составе в сравнении с предыдущей игрой произошло два изменения — Ненада Эрича и Дмитрия Шомко сменили Владимир Плотников и Гафуржан Суюмбаев, а капитаном стал Баурыжан Исламхан. Первый опасный момент возник на четвертой минуте, после подачи штрафного был неудачный выход Плотникова и удар Станислава Манолева головой выше ворот. Начало осталось за болгарами, но затем казахстанцы стали идти вперед и двигать соперников. Очень активен был Еркебулан Сейдахмет, мешавший соперником спокойно передвигаться с мячом на их половине. Манолев в одной из атак вбегал в штрафную, его пытался остановить Суюмбаев, заодно сбив соперника, пенальти четко пробил Ивелин Попов — 1:0. Казахстан стал активнее, быстрее атаковать, но моменты создавать получалось с трудом, не хватает команде забивного нападающего, как и ранее.

Стоилов не стал откладывать дело и сразу после перерыва выпустил вместо Зайнутдинова и Хижниченко соответственно Парагульгова и Тунгышбаева. Практически первая же атака и Тунгышбаев прострелил в штрафную, где Роман Муртазаев пробил в перекладину. Казахстан пошел вперед и жестко прессинговал соперников. Напор дал свой результат, прострел в штрафную Муртазаева и на дальней Тунгышбаев вколотил мяч в сетку — 1:1. Ответ болгар и Спас Делев издали пытался сделать мощный удар, но Плотников проблем не испытал. Ближе к середине второй половины обе команды сбавили, возможно, что берегли силы. Муртазаев имел прекрасный шанс вывести свою команду вперед, однако ворвавшись в штрафную слабо ударил в руки вратарю Пламену Илиеву. Казахстанцы шли вперед, однако забить больше не сумели, а вот соперник сделал это на третьей компенсированной минуте.