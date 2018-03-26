Стоилов высказался о матче с Болгарией и дал оценку команде

— Думаю, это была равная игра: в первом тайме мы не могли найти верный ритм, верные решения, потому что, как я уже говорил, у некоторых игроков плохое физическое состояние. Во втором тайме мы подняли уровень, стали играть активнее, забили гол, и были другие моменты, в которых надо было забивать — когда у тебя такие моменты, один на один с вратарем, надо решать. По большому счету, могу сказать, что футболисты старались, показали большое желание. Оценка… И это игра, и другая — мы на правильном, на хорошем пути. Естественно, когда в конце делаешь много замен, нарушается и организация, и стандартные ситуации — нельзя на 93-й или 94-й минуте такой легкий гол пропускать. Но счет не так важен: я увидел то, что хотел увидеть, форму, в которой находятся игроки. Буду делать большой анализ по каждому из них, отправлю им, поставлю оценку. Им нужно серьезно задуматься о спортивной форме, — сказал Стоилов.