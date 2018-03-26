Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала массовую высылку дипломатов РФ
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Португалия0
Нидерланды3
Футбол. Сборные
20:00
Албания0
Норвегия1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия5
Мальта0
Футбол. Сборные
19:00
Болгария2
Казахстан1
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
21:43 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов высказался о матче с Болгарией и дал оценку команде

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов прокомментировал поражение от Болгарии (1:2) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.

— Думаю, это была равная игра: в первом тайме мы не могли найти верный ритм, верные решения, потому что, как я уже говорил, у некоторых игроков плохое физическое состояние. Во втором тайме мы подняли уровень, стали играть активнее, забили гол, и были другие моменты, в которых надо было забивать — когда у тебя такие моменты, один на один с вратарем, надо решать. По большому счету, могу сказать, что футболисты старались, показали большое желание. Оценка… И это игра, и другая — мы на правильном, на хорошем пути. Естественно, когда в конце делаешь много замен, нарушается и организация, и стандартные ситуации — нельзя на 93-й или 94-й минуте такой легкий гол пропускать. Но счет не так важен: я увидел то, что хотел увидеть, форму, в которой находятся игроки. Буду делать большой анализ по каждому из них, отправлю им, поставлю оценку. Им нужно серьезно задуматься о спортивной форме, — сказал Стоилов.

Болгария 2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
26.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Pancho Arena
Главные тренеры
Петар Хубчев Станимир Стойлов
Голы
23′ Ивелин Попов  
90+5′ Николай Бодуров  
  Еркебулан Тунгышбаев 55′
Составы
Пламен Илиев  
Васил Божиков  
Страхил Попов  
Николай Бодуров  
Георгий Костадинов  
Спас Делев  
57′ Цветомир Панов  
Михаил Александров  
57′ Станислав Манолев  
Тодор Неделев  
60′ Симеон Славчев  
Мартин Райнов  
57′ Георгий Миланов  
Радослав Кирилов  
68′ Ивелин Попов  
Ивайло Чочев  
  Владимир Плотников
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев 78′
  Евгений Постников
  Исламбек Куат
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Елдос Ахметов
  Еркебулан Сейдахмет 79′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 90′
  Нуралы Алип
  Сергей Хижниченко 46′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 47′
  Магомед Парагульгов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болгария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Болгария - Казахстан: трансляция товарищеского матча
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
«Сироткину нужно срочно прибавить». СМИ — о дебюте россиянина
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Баскетболисты ЦСКА разгромили «Енисей» с разницей в 35 очков
Португалия — Нидерланды: стали известны стартовые составы
Игрок «Зенита» подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет
Новости
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь