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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии

Сборная Казахстана проиграла Болгарии в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Панчо Арена» в венгерском Фельчуте и завершилась со счетом 1:2.

По сравнению с матчем против Венгрии главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов произвел две перестановки в стартовом составе: место основного вратаря занял Владимир Плотников, а на месте левого защитника вышел Гафуржан Суюмбаев.

В первом тайме был забит один гол. Его автором на 24-й минуте стал капитан болгар Ивелин Попов, реализовавший пенальти, который был назначен за фол Гафуржана Суюмбаева на Станиславе Манолеве.

В перерыве Стойлов произвел две замены, и одна из них получилась результативной. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет, а незадолго до этого мяч после удара Романа Муртазаева угодил в перекладину.

После гола сборная Казахстана не остановилась и владела заметным игровым преимуществом. Самый явный момент имел все тот же Муртазаев — он на скорости ушел от соперников, но не смог нанести точный удар.

Но в итоге матч завершился победой Болгарии. На последних секундах за фол Тунгышбаева был назначен штрафной, после розыгрыша которого забил Николай Бодуров.

Напомним, что 23 марта сборная Казахстана товарищеской игре в Будапеште победила Венгрию — 3:2. Тот матч стал дебютным для Стойлова, чей контракт рассчитан на два года.

Болгария 2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
26.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Pancho Arena
Главные тренеры
Петар Хубчев Станимир Стойлов
Голы
23′ Ивелин Попов  
90+5′ Николай Бодуров  
  Еркебулан Тунгышбаев 55′
Составы
Пламен Илиев  
Васил Божиков  
Страхил Попов  
Николай Бодуров  
Георгий Костадинов  
Спас Делев  
57′ Цветомир Панов  
Михаил Александров  
57′ Станислав Манолев  
Тодор Неделев  
60′ Симеон Славчев  
Мартин Райнов  
57′ Георгий Миланов  
Радослав Кирилов  
68′ Ивелин Попов  
Ивайло Чочев  
  Владимир Плотников
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев 78′
  Евгений Постников
  Исламбек Куат
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Елдос Ахметов
  Еркебулан Сейдахмет 79′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 90′
  Нуралы Алип
  Сергей Хижниченко 46′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 47′
  Магомед Парагульгов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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