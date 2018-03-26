«Мбаппе вполне может играть и в центре. Это возможно»

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Накануне товарищеского матча со сборной России, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге, сборная Франции провела тренировку, а перед её началом состоялась пресс-конференция. Сначала на вопросы журналистов ответил защитник Лоран Косельни.

— Что вы знаете о русском футболе? Может по матчу «Лион» — ЦСКА отметили для себя кого-то из игроков?

— Я хорошо знаю ЦСКА. Они отлично играют, не оставляет сопернику места, показывают атакующий футбол. Чемпионат России растёт и становится всё более качественным. Завтрашний матч это тоже покажет. Для нас это возможность после матча с Колумбией снова победить.

— В чём причина поражения Колумбии?

— Мы сыграли 33 очень насыщенных минуты. Это была хорошая игра. Мы нападали, хорошо играли в защите, прессинговали. Но после первых двух забитых голов остановились и позволили сопернику забить первый гол. Это стало переломным моментом в матче. Можно списать всё на молодость, но нам всем надо поработать над собой.

— Как показалось, в игре с Колумбией провалилась защита. Не в этом ли причина поражения?

— Мы побеждаем и проигрываем вместе. Да, были проблемы в защите. Но работать надо всем: нападающим, полузащитникам и защитникам. Действительно мы допустили несколько индивидуальных ошибок, что привело к такому печальному результату.



— Сборная Франции давно не проигрывала. Что игроки и тренер сказали друг другу после матча?

— Ведя 2:0, проиграть 2:3 — большое разочарование. Тренер поговорил с командой в раздевалке. Каждый из игроков тоже высказался. Важно, поработать над тем, чтобы такие тяжелые поражения не повторялись.



— Обычно на пресс-конференции выступает капитан…

— Я не буду капитаном завтра.

— С кем вам комфортнее всего играть вместе?

— Обычно хорошо взаимодействую со всеми своими товарищами по команде. Как справа, так и слева. Но нам необходимо наигрывать связи, поэтому возможны варианты.



— Смотрели матч Россия — Бразилия? Кого из россиян опасаетесь больше всего?

— Русские играют очень компактно, в атакующий, динамичный футбол. Честно сказать, я знаю не так много ваших игроков. Например, Кокорина. Но это правда, что сборная России — это скорее команда, чем отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь завтра мы покажем, что можем победить.



— Что значит играть против команды-хозяйки чемпионата мира. Какие особенности будут в этом матче?

— Нам приятно гостить в Санкт-Петербурге и вообще в стране, которая принимает чемпионат мира. Мы уже почувствовали русское гостеприимство, немного познакомилисьсь с городом. Отмечу стадион в Питере, он тоже прекрасен.

Далее последовали вопросы главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму.

— Нет опасений, что физические кондиции сборной Франции не позволят вам завтра победить?

— Я об этом не думаю. Проведём дополнительные упражнения, увеличим нагрузку. Завтра мы сыграем не с той же командой, что играли в пятницу. Главный вопрос заключается не в физической готовности, а в качестве нашей игры.



— После матча с Колумбией есть необходимость провести ротацию состава?

— Мне не кажется необходимым что-то менять. Нас в команде 24 человека: кто-то играл с Колумбией, кто-то нет. Возможно кто-то из них завтра выйдет на замену. Но стиль нашей игры не изменится.

— Зачем нужно играть со сборной Россией сейчас, за три месяца до старта чемпионата мира?

— Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру. Это важно.



— Как хорошо вы изучили сильные и слабые стороны сборной России? Вам не кажется, что ей не хватает такого игрока как Аршавин?

— Я смотрел все последние матчи россиян. Эта команда всегда выбирает похожую схему с тремя защитниками. Они активно задействуют фланги, проводят быстрые реактивные атаки и контратаки. Да, недавно травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение от Бразилии, могу сказать, что сборная России — крепкая команда.