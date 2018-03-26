Дешам: У России есть прекрасный полузащитник Глушаков, это крепкая команда

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда.

Для французской сборной нет проходных матчей. Сборная России — это другой соперник. Мы были расстроены поражением колумбийцам, но надеемся, что в этот раз всё будет иначе. Товарищеский статус матча, возможно, не имеет такого значения, как официальный. Но для нас этот матч — очень важное событие, — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.