Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
После массовой высылки дипломатов РФ Хантсман резко высказался
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
перерыв
Финляндия3
Мальта0
Футбол. Сборные
перерыв
Болгария1
Казахстан0
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс0
Уругвай1
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Все события
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Дешам: У России есть прекрасный полузащитник Глушаков, это крепкая команда

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России (27 марта), который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле, понюхать соперника, измерить его температуру.

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда.

Для французской сборной нет проходных матчей. Сборная России — это другой соперник. Мы были расстроены поражением колумбийцам, но надеемся, что в этот раз всё будет иначе. Товарищеский статус матча, возможно, не имеет такого значения, как официальный. Но для нас этот матч — очень важное событие, — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ
AFP: На ЧМ Акинфеев должен показать, что демоны его покинули
Игрок «Зенита» подпишет с «Дженоа» контракт на пять лет
Новости
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь