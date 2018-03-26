Евгений Ловчев сделал прогноз не в пользу Казахстана в матче с Болгарией
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на товарищеский матч сборной Казахстана с Болгарией для «Рейтинга Букмекеров».
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на товарищеский матч сборной Казахстана с Болгарией для «Рейтинга Букмекеров».
Он считает, что в предстоящей игре победит болгары.
По его мнению, матч получится результативным и голами отметятся обе команды.
«Сборная Казахстана неплохо провела матч с Венгрией. Не думал, что казахи победят, но провели матч они очень уверенно, причем очень мощно сыграли в первом тайме. Но
Товарищеский матч Казахстан — Болгария пройдет в венгерском городе Фельчуг и начнется в 22:00 по времени Астаны. По мнению букмекеров, фаворитами будут болгары.
Для сборной Казахстана предстоящий матч станет второй товарищеской встречей в марте. Ранее команда в дебютной встрече под руководством болгарина Станимира Стойлова победила в Будапеште Венгрию — 3:2.