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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Евгений Ловчев сделал прогноз не в пользу Казахстана в матче с Болгарией

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на товарищеский матч сборной Казахстана с Болгарией для «Рейтинга Букмекеров».

Он считает, что в предстоящей игре победит болгары.

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По его мнению, матч получится результативным и голами отметятся обе команды.

«Сборная Казахстана неплохо провела матч с Венгрией. Не думал, что казахи победят, но провели матч они очень уверенно, причем очень мощно сыграли в первом тайме. Но все-таки мне представляется, что в этой встрече победят болгары. В полном порядке один из лидеров сборной Ивелин Попов. Также считаю, что матч получится результативным, поскольку у обеих команд линия атаки смотрится лучше обороны», — заявил Ловчев.

Товарищеский матч Казахстан — Болгария пройдет в венгерском городе Фельчуг и начнется в 22:00 по времени Астаны. По мнению букмекеров, фаворитами будут болгары.

Для сборной Казахстана предстоящий матч станет второй товарищеской встречей в марте. Ранее команда в дебютной встрече под руководством болгарина Станимира Стойлова победила в Будапеште Венгрию — 3:2.

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Евгений Ловчев сделал прогноз не в пользу Казахстана в матче с Болгарией
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