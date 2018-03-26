Евгений Ловчев сделал прогноз не в пользу Казахстана в матче с Болгарией

«Сборная Казахстана неплохо провела матч с Венгрией. Не думал, что казахи победят, но провели матч они очень уверенно, причем очень мощно сыграли в первом тайме. Но все-таки мне представляется, что в этой встрече победят болгары. В полном порядке один из лидеров сборной Ивелин Попов. Также считаю, что матч получится результативным, поскольку у обеих команд линия атаки смотрится лучше обороны», — заявил Ловчев.