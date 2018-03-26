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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Франции прилетела в Санкт-Петербург

Сборная Франции сегодня, 26 марта, прибыла в Санкт-Петербург, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.

Источник: Reuters

Игроки французов Поль Погба и Килиан Мбаппе встретились с болельщиками сборной возле отеля, в котором остановилась команда.

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Сборные России и Франции встретятся в товарищеском матче завтра, 27 марта, в Санкт-Петербурге. Игра состоится в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в России летом.

В предыдущем товарищеском матче французы на своём поле уступили Колумбии со счётом 2:3.

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