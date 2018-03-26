20 лет назад чемпионат мира открыл эпоху российского доминирования по всему периметру фигурного катания.
Сборная Франции прилетела в Санкт-Петербург
Сборная Франции сегодня, 26 марта, прибыла в
Сборная Франции сегодня, 26 марта, прибыла в
Игроки французов Поль Погба и Килиан Мбаппе встретились с болельщиками сборной возле отеля, в котором остановилась команда.
Сборные России и Франции встретятся в товарищеском матче завтра, 27 марта, в
В предыдущем товарищеском матче французы на своём поле уступили Колумбии со счётом 2:3.