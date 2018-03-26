Сборная Франции прилетела в Санкт-Петербург

Сборные России и Франции встретятся в товарищеском матче завтра, 27 марта, в Санкт-Петербурге. Игра состоится в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в России летом.



В предыдущем товарищеском матче французы на своём поле уступили Колумбии со счётом 2:3.