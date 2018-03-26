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Роналду подарили чапан (видео)
Португалец получил оригинальный презент.
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Португалец получил оригинальный презент.
Казахский чапан форварду «Реала» подарили представители компании «Тенгизшевроль».
Сегодня в Женеве Роналду будет играть за сборную Португалии в товарищеском матче с Голландией.
Там ему и вручили такой интересный подарок.
Еще Криштиану надарили сувениров.
Свою первую игру за сборную Португалии Роналду сыграл как раз со сборной Казахстана. Это было еще в далеком 2003 году.