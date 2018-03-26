Роналду подарили чапан (видео)

Казахский чапан форварду «Реала» подарили представители компании «Тенгизшевроль».



Сегодня в Женеве Роналду будет играть за сборную Португалии в товарищеском матче с Голландией.



Там ему и вручили такой интересный подарок.



Еще Криштиану надарили сувениров.



Свою первую игру за сборную Португалии Роналду сыграл как раз со сборной Казахстана. Это было еще в далеком 2003 году.