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16:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналду подарили чапан (видео)

Португалец получил оригинальный презент.

Источник: Reuters

Казахский чапан форварду «Реала» подарили представители компании «Тенгизшевроль».

Сегодня в Женеве Роналду будет играть за сборную Португалии в товарищеском матче с Голландией.

Там ему и вручили такой интересный подарок.

Еще Криштиану надарили сувениров.

Свою первую игру за сборную Португалии Роналду сыграл как раз со сборной Казахстана. Это было еще в далеком 2003 году.

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