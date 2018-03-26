Около 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность матча Россия — Франция

«600 военнослужащих и сотрудников [Росгвардии] будут обеспечивать безопасность и резерв еще такой же (600 человек — прим. ТАСС), поэтому поверьте, этих сил будет достаточно», — сказал Дашков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, матч не является игрой повышенной категории сложности с точки зрения обеспечения безопасности, однако сотрудники ведомства находятся в полной готовности к возникновению различных нештатных ситуаций.