«Если нас не ласкают…» Истерики перед Францией в сборной России нет

Источник: РИА "Новости"

По пути из Москвы в Санкт-Петербург Черчесов лишился ещё одного футболиста. Уже в Северной столице из-за травмы покинул расположение сборной Далер Кузяев. В ближайшие дни 25-летний полузащитник пройдёт дополнительное обследование, после которого будут ясны его перспективы.

«Очень красивый стадион, великолепный газон»

Остальные футболисты вышли на предматчевую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург». Занятие началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.

За 20 минут открытой для журналистов тренировки ничего примечательного на поле не произошло. Славу богу, никто не травмировался, а то с нашими футболистами это случается частенько. Посмотреть на сборную России приехал посол ФИФА, бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас. Вице-чемпион мира остался в восторге от арены и поделился ожиданиями от завтрашней игры.

— Очень красивый стадион, великолепный газон, — восторженно восклицал Галлас. — Чувствуется, что арена новая. Особые эмоции вызывает тот факт, что именно на этом стадионе будут проходить матчи чемпионата мира. Предстоящий товарищеский матч не будет лёгким ни для одной из команд. Знаю, что важные игроки сборной России получили травмы. Так что стоит фокусироваться на всей команде в целом. Именно организованная командная игра позволит игрокам добиться успеха и показать своей публике, что они заслуживают её внимание и смогут дойти как минимум до 1/8 или ¼ финала мундиаля.

После общения с представителями СМИ Галлас о чём-то долго шептался с Черчесовым. Станислав Саламович улыбался, смеялся и пожимал руку французу. Интересно, все ли секреты соперника выведывал?

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«Не впадаем в депрессию»

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России появился в компании Андрея Лунёва.



— Как готовы все игроки? Слишком уж много травмированных, — сразу посетовал Станислав Черчесов. — В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с травмочкой. Такое же повреждение было у Миранчука, когда он приехал на сбор и сыграл во втором матче. Далер вчера тренировался, но ещё есть неудобства. В таких ситуациях мы не рискуем. Рома Зобнин сыграл 85 минут — надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что происходит что-то страшное. Но мы просто хотим предотвратить травмы. Остальные готовятся, Игнатьев в том числе.

— После матча с Бразилией было много критики. Как её воспринимаете?

— Понятно, что результат нас самих не устроил. Мы готовились побеждать, сыграли два матча на топ-уровне, но с Бразилией не удалось. Критика может быть позитивной или негативной. Не могу сказать, что я со всем ознакомлен — занят с командой. Много высказываний говорят о том, что к нам неравнодушны, но и мы должны делать выводы. Если нас не ласкают, мы в депрессию из-за этого не впадаем.



— Будет ли Лунёв в стартовом составе на матч с Францией?

— Да.



— Кто в таком случае будет капитаном?

— Смолов.

— В комментариях болельщиков под новостями о сборной часто фигурирует фамилия Аршавина. Возможно ли его попадание на ЧМ, и если нет, не могли вы объяснить болельщикам, почему?

— Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи. Всё идёт, всё меняется.

Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хотя он даже не узнал об этом. Но такая ситуация. Мы на сегодняшний день приняли решение, что у нас молодая команда. Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился.



— Какие задачи ставите на матч с Францией, учитывая крупное поражение от Бразилии?

— Мы спортсмены, и я часто повторяю: спорт — соревнование, конкуренция. Надо всегда бороться за результат. В матче с Бразилией мы хотели его добиться. Вы удивитесь, но во втором тайме выглядели даже лучше статистически, чем в первом — по динамике, по интенсивности. Завтра будет совершенно другой матч. Мы вчера изучали соперника, сегодня продолжим. Нам хочется стабильности состава, но исходим из того, что есть.

— Удивились тому, что Франция проиграла Колумбии?

— Мы исходим из своих возможностей. Если бы французы выиграли, то приехали бы сюда просто так? Не думаю. Каждая сборная решает свои задачи. У Франции с Колумбией был очень качественный матч с обеих сторон. Ждём хорошей игры. С Бразилией что-то удалось. В отдельных моментах было даже лучше, чем с Аргентиной, но в обороне немного не получилось.



Поражение радости нам не доставило, у нас было маленькое собрание после матча. Нужно было в хорошем смысле забыть поражение. Завтра у нас есть шанс реабилитироваться. Хотим сыграть намного качественнее.



— В Кемерово произошла ужасная трагедия. Планирует ли сборная провести какие-то траурные акции и оказать поддержку пострадавшим?

— Трагический момент, который всех затронул, в том числе и нас. Сегодня перед тренировкой мы почтили память погибших.

Все остальные акции будем согласовать с федерацией. Это трагедия. Футбол в таких случаях всегда отходит даже не на второй, а на третий план.

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«В Петербурге играть приятнее»

К Андрею Лунёву было намного меньше вопросов журналистов.



— Критика после поражения Бразилии сильно задела?

— Это товарищеская игра, и поспешные выводы делать рано. Мы готовимся к чемпионату мира, всё идет своим чередом. Выводы были сделаны: как позитивные, так и негативные. К большому турниру подойти в оптимальной форме. Товарищеские матчи нужны для того, чтобы подготовиться.



— Действительно ли стадион в Петербурге более счастливый для сборной России, чем «Лужники»?

— Мне без разницы где играть, в «Лужниках» или в Петербурге. На сборную везде собираются полные стадионы. Поля везде в прекрасном состоянии. Но погодные условия в России не очень хорошие, в связи с этим в Петербурге, на стадионе с крышей, играть приятнее.