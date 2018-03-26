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14:23 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Сборная Германии не проигрывает уже 22 матча

Серия немцев восхищает.

Источник: Reuters

Футбольная сборная Германии уже 22 игры кряду не знает поражений.

Из 22 матчей они 16 раз выиграли и 6 раз сыграли в ничью.

В такой вот потрясающей форме подходят к чемпионату мира в России действующие чемпионы.

 Уже 27 марта они играют со сборной Бразилии. Не исключено, что серия может и прерваться.

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