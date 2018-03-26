Сборная Германии не проигрывает уже 22 матча

Футбольная сборная Германии уже 22 игры кряду не знает поражений.



Из 22 матчей они 16 раз выиграли и 6 раз сыграли в ничью.



В такой вот потрясающей форме подходят к чемпионату мира в России действующие чемпионы.



Уже 27 марта они играют со сборной Бразилии. Не исключено, что серия может и прерваться.