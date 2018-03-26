Самоуверенность главного тренера помогает футболистам побеждать
Однако эта информация вряд ли поможет сборной России на Чемпионате мира.
Однако эта информация вряд ли поможет сборной России на Чемпионате мира.
Исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, что даже чрезмерная самоуверенность футбольного тренера статистически связана с более высокими результатами его команды. К такому выводу ученые пришли на основании анализа поведения тренеров и результатов их клубов в рамках Российской футбольной
Роль чрезмерной самоуверенности уже давно изучается в области экономики и финансов. Для экономического поведения она часто носит негативный характер — самоуверенный человек склонен недооценивать риски, делать не всегда обоснованные вложения или идти на дорогие заимствования в расчете на высокую прибыль в ближайшем будущем. В то же время известны и обратные примеры — так, миллиардер Илон Маск практически всегда чрезмерно самоуверен относительно сроков реализации своих планов. Но, несмотря на то, что он никогда не выполняет их к обещанному дедлайну, они столь амбициозны, что даже их частичное или запоздалое выполнение все еще позволяет ему оставаться на плаву.
Спортивные соревнования также сильно связаны с риском и неопределенностью, поэтому авторы нового исследования решили рассмотреть связь этой личной характеристики тренеров и результатов их футбольных команд. Они проанализировали поведение главных тренеров всех российских футбольных клубов, которые выступали в РФПЛ в 2010—2014 годах. Каждый сезон в
Как индикатор результативности использовали среднее количество очков, набранных за игру в сезоне, среднее количество забитых и пропущенных голов. Тренер считался чрезмерно самоуверенным в том случае, если подобного мнения о его поведении придерживались профильные СМИ. Данные СМИ, в свою очередь, оценивались с помощью адаптированной метрики, основанной на исследованиях самоуверенности в области корпоративных финансов.
Например, слова «уверенный,» «оптимистичный,» «самоуверенный,» «гордый,» «решительный,» и «амбициозный» в публикациях показывали, что журналисты оценивают тренера как уверенного, а «пессимистичный,» «осторожный,» «скромный,» и «неуверенный» — скорее о его осторожности. Далее на базе собранных цитат рассчитывался интегральный индекс чрезмерной самоуверенности тренера.
Наивысший результат по чрезмерной самоуверенности в анализируемом периоде показал Леонид Слуцкий, тренер ЦСКА. Одновременно его команда, а также футбольный клуб «Зенит», имели самые лучшие результаты по набранным средним очкам за игру — более двух.
В результате статистической обработки данных исследователи пришли к выводу, что чрезмерная самоуверенность тренера положительно связана с результатом команды. При этом такая личная характеристика не ведет к принятию слишком рискованной стратегии — подразумевающей увеличение количества забитых или пропущенных голов. Авторы делают предположение о том, что чрезмерная самоуверенность тренера типична для тех из них, кто наиболее харизматичен и может лучше мотивировать игроков, выходящих на поле.
В то же время исследователи подчеркивают, что в корпоративных финансах чрезмерная самоуверенность чаще всего рассматривается как негативная черта директоров компании. Поэтому в будущем авторы планируют подробнее изучить причины, по которым в футболе ситуация является скорее обратной.
Следует отметить. что принципиальным ограничением методики является то, что она основана на частоте упоминания определенных слов в статьях спортивных журналистов. Между тем, специфика журналистской работы в секторе корпоративных финансов и спорта заметно отличается. Обозреватель делового издания часто склонен к большей взвешенности и меньшей эмоциональной обусловленности суждений. К тому же он редко является «болельщиком» того или иного бизнесмена, а вот спортивный журналист часто может быть болельщиком той или иной конкретной команды. Это может заставить его чаще оценивать тренера «чужой» команды как «самоуверенного» или «гордого». Такие ограничения в известной мере затрудняют объективную оценку — чрезмерной ли является самоуверенность того или иного тренера, или нет.