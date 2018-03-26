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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров

Лидер аргентинцев рискует пропустить вторую игру подряд.

Источник: Reuters

Последнюю неделю новости о Лионеле Месси испанские газеты подают через базы, на которых готовится национальная команда Аргентины. Сначала было «Лео в доме Гвардиолы» — пока тренировки шли на полях «Манчестер Сити». Сейчас веселее: «Лео дома у Криштиану», поскольку к игре с Испанией «альбиселесте» готовятся на базе «Реала». То есть осенью Месси был дома у Глушакова.

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Прилетев в Англию, Месси практически сразу дал понять, что не готов сыграть против сборной Италии. Сначала сообщали, что у нападающего мышечное переутомление. Сам он сказал, что испытывает проблемы с подколенным сухожилием правой ноги. Месси смотрел матч против Италии в компании с вечным соседом по сборной Серхио Агуэро. Аргентинцы довольно легко победили — это только повысило вероятность пропуска Месси и второго товарищеского матча. Все понимают: если с Лео что-то случится сейчас, тренерский штаб сборной сожгут сначала в Барселоне, потом на родине. Плюс Месси всегда адекватно оценивает своё состояние перед играми и практически никогда не просит пауз. Если он попросил отдых, рисковать никто не станет.

Проблема в том, что изначально Лео говорил только об одном матче — с Италией. Но по приезду в Мадрид он не вышел заниматься вместе с командой на поле, оставшись работать в зале. При этом вышел на утреннюю тренировку и отработал на общем уровне те 20 минут, что были открыты для журналистов.

Испанская пресса уверена, что Месси не сможет упустить шанс сыграть против сборной фактически второй родины.

В преддверии матча Сеск Фабрегас рассказал отличную историю из детства, когда Лео только приехал в академию «Барселоны». «Все знают, что в детстве он был маленький. Но слушайте, он был реально мелкий! Его привели на тренировку и поставили со мной в пару отрабатывать упражнение. Суть была в том, что он должен был обыграть меня и пробить по воротам.

И вот этот мелкий на огромной скорости пролетает мимо меня. Я сказал сам себе: о’кей, это было быстро, но теперь ты готов к подобному. Знаете, что было дальше? Он применил свой типичный финт, дёрнувшись влево-вправо и в итоге уйдя влево. А я остался валяться на газоне. После этого я попросил тренера поменять мне партнёра — не хотелось, чтобы все вокруг смеялись надо мной.

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Фанатам «Барселоны» не до веселья. Их очень смутила следующая деталь: Месси сказал, что дискомфорт с сухожилием у него «уже достаточно долгое время». Ни клуб, ни один из погружённых в жизнь «Барсы» каталонских журналистов про это не сообщали. Из-за этого поднялась паника относительно степени серьёзности повреждения и дискомфорта, которое оно доставляет форварду на самом деле.

Многие считают, что чем меньше времени будет до ЧМ-2018, тем чаще тренерский штаб «Барселоны» будет давать Месси отдых. Каталонцам осталось выиграть максимум 6 матчей, чтобы гарантировать себе победу в Примере. Если это случится, на «эль класико» с «Реалом» команда выйдет в статусе чемпиона. А единственной важной игрой в мае станет финал Лиги чемпионов (в который ещё надо попасть). Месси прекрасно это понимает — он ещё в январе, вернувшись из отпуска, настроил партнёров не затягивать с решением вопроса по чемпионству в Испании.

В Аргентине продолжают наращивать давление на Месси, о чём недавно сказал главный тренер сборной Хорхе Сампаоли.

«Чемпионат мира превратили в пистолет у головы Лео. И готовы нажать на курок, если мы не станем чемпионами. Я тренирую величайшего игрока в истории, но сейчас это именно его сборная». Да, Месси никогда не рассказывает тренеру, кого вызывать в команду. Но есть система, которая оптимальна для конкретного игрока. И все, кто в неё не вписывается, на ЧМ не поедут. Револьвер и Кубок для одного футболиста.

Павел Пучков

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