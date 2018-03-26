Черчесов рассказал, почему в сборную России не вызывается Аршавин

Источник: РИА "Новости"

«Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи.

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Всё идет всё меняет. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хоть он даже не узнал об этом. Но такая ситуация.