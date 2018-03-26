Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
Названа причина смерти «отца» МММ Сергея Мавроди
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Уругвай0
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Все события
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
13:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет и Зайнутдинов выйдут в стартовом составе сборной Казахстана в матче с Болгарией

Сборная Казахстана объявила стартовый состав на товарищеский матч с Болгарией, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Игра пройдет в венгерском Фельчуте и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Читайте также
Снова решит второй тайм? Превью к товарищескому матчу Казахстан — Болгария

Стартовый состав сборной Казахстана: Владимир Плотников, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Малый, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Бауыржан Исламxан, Роман Муртазаев, Еркебулан Сейдаxмет, Сергей Хижниченко.

Резерв: Александр Мокин, Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Елдос Аxметов, Нуралы Алип, Дмитрий Мирошниченко, Магомед Парагульгов, Юрий Перцуx, Еркебулан Тунгышбаев, Алексей Щеткин.

Для сборной Казахстана предстоящий матч станет второй товарищеской в марте. Ранее команда в дебютной встрече под руководством Станимира Стойлова победила в Будапеште Венгрию — 3:2.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болгария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Не стал вновь молчать и взял слово. Как Головкин во второй раз в карьере столкнулся с несправедливостью
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе игрока «Гамбурга»
Черчесов рассказал, почему в сборную РФ не вызывается Аршавин
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь