Сейдахмет и Зайнутдинов выйдут в стартовом составе сборной Казахстана в матче с Болгарией
Сборная Казахстана объявила стартовый состав на товарищеский матч с Болгарией, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.
Сборная Казахстана объявила стартовый состав на товарищеский матч с Болгарией, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.
Игра пройдет в венгерском Фельчуте и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Стартовый состав сборной Казахстана: Владимир Плотников, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Малый, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Бауыржан Исламxан, Роман Муртазаев, Еркебулан Сейдаxмет, Сергей Хижниченко.
Резерв: Александр Мокин, Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Елдос Аxметов, Нуралы Алип, Дмитрий Мирошниченко, Магомед Парагульгов, Юрий Перцуx, Еркебулан Тунгышбаев, Алексей Щеткин.
Для сборной Казахстана предстоящий матч станет второй товарищеской в марте. Ранее команда в дебютной встрече под руководством Станимира Стойлова победила в Будапеште Венгрию — 3:2.