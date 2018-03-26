Снова решит второй тайм? Превью к товарищескому матчу Казахстан — Болгария

Источник: Vesti.kz

Команды во второй раз встретятся между собой. В первый раз они сыграли в 2013 году в Алматы, где более удачливыми оказались болгары со счетом 2:1. Все мячи были забиты во втором тайме. У победителей отличились Георгий Илиев (55), Иван Иванов (60), у проигравших один мяч отыграл Дмитрий Шомко (90).

Интересно, что все мячи пропустил Александр Мокин, заменивший в перерыве Андрея Сидельникова. Вратарь «Астаны» вызван Станимиром Стойловым на текущий в Венгрии УТС, но в товарищеском матче с футболистами Жоржа Лекенса не сыграл.

Также в том матче из нынешнего состава играли Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Сергей Хижниченко. При этом Кайрат Нурдаулетов, завершивший карьеру футболиста, входит в тренерский штаб Станимира Стойлова.

После Мирослава Беранека сборную Казахстана тренировали Юрий Красножан, Талгат Байсуфинов, Александр Бородюк. Теперь ею руководит Станимир Стойлов.

После Любослава Пенева болгар с 2014 года возглавлял Ивайло Петев, который осенью 2016 года перебрался в загребское «Динамо». С той поры их тренирует Петар Хубчев, вызвавший в расположение команды некоторых игроков первого матча в Алматы — Пламена Илиева, Михаила Александрова, Спаса Делева, Ивелина Попова и Станислава Манолева.

В Алматы подопечные Мирослава Беранека уступили болгарам во владении мячом (40%-60%), тогда как в других компонентах смотрелись весьма достойно. Удары по воротам 9−7, из них в створ 3−4, фолы 13−20, перекладины и штанги 1−0, офсайды 3−2, угловые 3−3, предупреждения 0−1.

Обе сборные не смогли отобраться на чемпионат мира-2018. Болгары в группе А заняли четвертое место, в десяти матчах набрали 13 очков при четырех победах, одной ничьей и пяти поражениях с разницей мячей 14−19. Казахстанцы с тремя очками финишировали на последнем шестом месте в группе Е при трех ничьих и семи поражениях с разницей мячей 6−26.

Интересно, что Болгария очень сильно проводит вторые таймы по части результата. В том же отборочном цикле ЧМ-2018 важные мячи она забивала после перерыва, например, в ворота Люксембурга 4:3 (1:0) и 1:1 (0:1), Швеции 3:2 (2:2), в то время как Казахстан в основном решающие мячи пропускал во второй половине встречи.

Товарищеский матч с Венгрией стал одним из немногих для казахстанской сборной, забившей три мяча в первой 45-минутке 3:2 (3:1).