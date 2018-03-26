Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия — Франция запустят в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

«Для зрителей футбольного матча между сборными командами России и Франции будет организовано движение бесплатных шаттлов. Для комфортных поездок от станций метро до Крестовского острова будут курсировать 85 двухсекционных автобусов», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В «Пассажиравтотрансе» пояснили, что автобусы будут ходить по трем дополнительным маршрутам с 15:50 мск до начала матча в 18:50 мск от станций метро «Петроградская» (маршрут S3), «Выборгская» (маршрут S4) и «Чкаловская» (маршрут S5) до стадиона. В пресс-службе предприятия также отметили, что автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе метрополитена Северной столицы, вводить особый режим работы на станции метро «Крестовский остров», которая расположена ближе всего к стадиону, в связи с игрой сборных пока не планируется.