Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Названа причина смерти «отца» МММ Сергея Мавроди
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Уругвай0
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Все события
Месси выбрал Неймару новый клуб
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
"Контрольный в голову": политолог о фразе Путина насчёт украинцев
Савченко обратилась с прошением к Путину
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
13:03 (мск), источник: ТАСС

Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия — Франция запустят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Зрителей товарищеского матча между сборными России и Франции по футболу будут доставлять от станций метро до стадиона «Санкт-Петербург» на 85 бесплатных автобусах. Об этом сообщили в транспортном предприятии Петербурга «Пассажиравтотранс».

Источник: РИА "Новости"

«Для зрителей футбольного матча между сборными командами России и Франции будет организовано движение бесплатных шаттлов. Для комфортных поездок от станций метро до Крестовского острова будут курсировать 85 двухсекционных автобусов», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В «Пассажиравтотрансе» пояснили, что автобусы будут ходить по трем дополнительным маршрутам с 15:50 мск до начала матча в 18:50 мск от станций метро «Петроградская» (маршрут S3), «Выборгская» (маршрут S4) и «Чкаловская» (маршрут S5) до стадиона. В пресс-службе предприятия также отметили, что автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе метрополитена Северной столицы, вводить особый режим работы на станции метро «Крестовский остров», которая расположена ближе всего к стадиону, в связи с игрой сборных пока не планируется.

Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт- Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе игрока «Гамбурга»
Черчесов рассказал, почему в сборную РФ не вызывается Аршавин
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь