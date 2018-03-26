Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной из-за травм покинули полузащитники Руслан Камболов из «Рубина» и Роман Зобнин из «Спартака». Ранее в понедельник стало известно, что другой полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение «Зенита» из-за дискомфорта в стопе. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером.