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12:27 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе провела тренировку накануне контрольного матча с командой Франции в Санкт-Петербурге, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной из-за травм покинули полузащитники Руслан Камболов из «Рубина» и Роман Зобнин из «Спартака». Ранее в понедельник стало известно, что другой полузащитник Далер Кузяев вернулся в расположение «Зенита» из-за дискомфорта в стопе. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером.

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Перед тренировкой на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пожар произошел в воскресенье, погибли 64 человека.

Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас, который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.

Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт- Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.

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