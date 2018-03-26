Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

Под руководством тренерского штаба занимались 25 человек, оставшиеся в расположении Станислава Черчесова. После контрольной встречи с бразильцами (0:3), которая прошла в пятницу, расположение сборной
Перед тренировкой на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты минутой молчания почтили память жертв пожара в
Занятие посетил бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас, который становился серебряным призером чемпионата мира 2006 года и победителем Кубка конфедераций 2003 года.
Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт- Петербург» во вторник, начало — в 18:50 мск.