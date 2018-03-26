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12:15 (мск), источник: БЕЛТА

Международная федерация пляжного футбола опубликовала календарь очередного сезона Евролиги

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация пляжного футбола опубликовала календарь очередного, 21-го, сезона Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир в дивизионе А будет состоять из пяти этапов. Каждая из 12 сборных сыграет в двух из них. Первый этап пройдет с 22 по 24 июня в Баку. Белорусская команда встретится с соперниками из Португалии, Франции и Азербайджана. Второй — с 6 по 8 июля в Назаре (Португалия), третий — с 20 по 22 июля в Москве, четвертый — с 3 по 5 августа в Минске. Хозяева тура сыграют с Италией, Польшей и Турцией. Пятый этап состоится с 24 по 26 августа в Варнемюнде (Германия). Суперфинал турнира будет организован на Сардинии с 6 по 9 сентября. В решающей стадии, кроме хозяев, итальянцев, выступят семь лучших сборных по итогам пяти этапов.

Сборная Беларуси по пляжному футболу уже провела первый выездной сбор к новому сезону в Испании. Далее команда планирует принять участие в международном турнире InterCup в Санкт-Петербурге.

По итогам выступления в Евролиге-2018 по пляжному футболу будут распределены лицензии на II Европейские игры, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Кроме белорусов право выступить на Европейских играх получат шесть сборных с наибольшим количеством очков, набранных в Суперфинале Евролиги, а также команда с наивысшим рейтингом по итогам Промофинала.

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