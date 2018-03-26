Международная федерация пляжного футбола опубликовала календарь очередного сезона Евролиги

Турнир в дивизионе А будет состоять из пяти этапов. Каждая из 12 сборных сыграет в двух из них. Первый этап пройдет с 22 по 24 июня в Баку. Белорусская команда встретится с соперниками из Португалии, Франции и Азербайджана. Второй — с 6 по 8 июля в Назаре (Португалия), третий — с 20 по 22 июля в Москве, четвертый — с 3 по 5 августа в Минске. Хозяева тура сыграют с Италией, Польшей и Турцией. Пятый этап состоится с 24 по 26 августа в Варнемюнде (Германия). Суперфинал турнира будет организован на Сардинии с 6 по 9 сентября. В решающей стадии, кроме хозяев, итальянцев, выступят семь лучших сборных по итогам пяти этапов.