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12:05 (мск), источник: Р-Спорт

Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре сборных России и Франции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира сыграет с командой Франции во вторник на стадионе «Санкт-Петербург». Корреспондент РИА Новости узнал, как в городе на Неве готовятся к приему Антуана Гризманна, Поля Погба и компании.

Источник: РИА "Новости"

Акинфеев и Гризманн на Проспекте Большевиков

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Ажиотаж вокруг футбольных матчей принято оценивать по количеству афиш — если они висят в городе на каждом углу, значит интерес колоссальный. А если наглядной агитации нет — на игру никто не придет. Очевидно, что с развитием интернета и социальных сетей эти тезисы уже не так актуальны, но совсем отметать их не стоит. Недаром же петербургский «Зенит» активно использует такую рекламу. Нарядные постеры с призывом приобрести абонемент на вторую часть сезона до сих пор висят почти на каждой станции петербургского метро.

На этом фоне реклама матча Россия — Франция выглядит вяло. Маленький плакатик с лицами голкипера российской команды Игоря Акинфеева и форварда сборной Франции Антуана Гризманна теряется рядом с огромной зенитовской афишей. Оба постера можно найти, например, на станции метро «Проспект Большевиков» — ближайшей к Ледовому дворцу. И это грамотный ход — СКА победно завершил серию плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом» в четверг, следующий хоккейный матч состоится в Петербурге 29 марта, значит, самое время сходить на футбол и поддержать сборную, особенно после поражения от бразильцев в Москве в пятницу (0:3).

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Забивака на фан-променаде

В Петербурге болельщики уже привыкли, что на футболе бывает интересно не только во время матча, но и за пару часов до его начала. За полгода «фан-променад» превратился в бренд. Тут общаются с легендами «Зенита», устраивают гастрономические фестивали, смотрят кино, сдают нормы ГТО и даже устраивают филиал Русского музея.

На матче сборной главным героем действа станет талисман предстоящего чемпионата мира волк Забивака. РФС разработал целую программу продвижения ЧМ-2018, и она будет использоваться в рамках фан-променада — не гастрофестиваль, конечно, но прийти на матч пораньше ради талисмана мирового первенства все равно стоит.

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«С газоном работают постоянно»

Официальный талисман чемпионата мира-2018 по футболу волк ЗабивакаГлавная зона ответственности «Зенита» перед игрой сборных — газон. Новое поле постелили в декабре, и во время первого матча 2018 года против шотландского «Селтика» визуально оно выглядело не идеально, но к концу марта трава налилась изумрудным цветом.

«Работа с газоном идет постоянно. Недавно состоялся очередной инспекционный визит УЕФА, они проверяли готовность спортивной площадки к Евро-2020. Наша агрослужба проводит целый комплекс мер по подготовке поля», — рассказали в пресс-службе «Зенита».

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От 13 до 16 градусов

Главная «фишка» арены на Крестовском острове — это ее крыша. В конце марта в Петербурге еще стоит настоящая зима с минусовой температурой и обильными снегопадами. Филиал весны в городе один — стадион «Санкт-Петербург». Во время матчей здесь поддерживается идеальная для занятия спортом температура — около 15 градусов.

Интересно, что на арене есть свои «климатические зоны» — на нижнем ярусе чуть прохладнее, чем на верхнем. Дело в том, что в день матча часто открывают въездные ворота — через них в чашу проникает холод с улицы, но большого дискомфорта это не создает. У кромки поля температура 13−14 градусов, а на более теплом верхнем ярусе — около 16.

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Билеты еще есть

Не только болельщиков, но и многих журналистов сбивает с толку цифра полной вместимости стадиона «Санкт-Петербург». Во время чемпионата мира арена действительно сможет принять 68 тысяч зрителей, но это вместе с дополнительными трибунами, часть из которых еще не смонтирована. На настоящий момент коммерческая вместимость стадиона — 56 тысяч 196 зрителей, это точное число мест, на которые продаются билеты во время матчей «Зенита».

Примерно столько болельщиков арена сможет принять и на игре сборных России и Франции, но пока билеты расходятся не так быстро, как хотелось бы. На популярном сайте, торгующем билетами, по состоянию на вечер пятницы можно было выкупить места на любом секторе.

В продаже оставались не только дорогие билеты по 20 тысяч рублей за штуку, но и по 600 рублей. При этом на некоторых секторах оставалось более четырех сотен свободных мест.
Сборная России по футболу готовится к товарищескому матчу с Францией
Во время загрузки произошла ошибка.
09:13 (мск)© Ньюстюб
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