Футболист сборной Франции Товен из-за травмы не сыграет со сборной России
ТАСС, 26 марта. Нападающий сборной Франции по футболу Флориан Товен пропустит матч против сборной России
ТАСС, 26 марта. Нападающий сборной Франции по футболу Флориан Товен пропустит матч против сборной России
Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
Товен получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал никого вызывать на замену форварду.
Французская сборная вылетела в
25-летний Товен выступает за «Марсель». В текущем сезоне он провел 44 матча в составе команды, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач. В сборную Франции он впервые был вызван в 2017 году. В составе национальной команды нападающий вышел на поле в трех товарищеских матчах, суммарно сыграв 23 минуты.