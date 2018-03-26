Футболист сборной Франции Товен из-за травмы не сыграет со сборной России

25-летний Товен выступает за «Марсель». В текущем сезоне он провел 44 матча в составе команды, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач. В сборную Франции он впервые был вызван в 2017 году. В составе национальной команды нападающий вышел на поле в трех товарищеских матчах, суммарно сыграв 23 минуты.