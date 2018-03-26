Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
«В руках была зажигалка»: почему в ТЦ в Кемерово произошел пожар
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Текущие события
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс
Уругвай
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Футбол. Сборные
25.03
Доминиканская Республика2
Сент-Киттс и Невис1
Все события
Месси выбрал Неймару новый клуб
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
11:11 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Кузяев пропустит матч с командой Франции из-за повреждения

ТАСС, 26 марта. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев не сыграет в товарищеском матче против команды Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

«Полузащитник сборной России Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы, — говорится в сообщении.

Читайте также
«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией

— В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции. По прибытии в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх".

Кузяев получил повреждение на тренировке 25 марта. В матче против сборной Бразилии (0:3) 23 марта он участия не принимал. Товарищеский матч с командой Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе игрока «Гамбурга»
Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала парного турнира в Майами
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Хоккеист «Ак Барса» Зарипов не тренировался с командой
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь