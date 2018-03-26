Футболист сборной России Кузяев пропустит матч с командой Франции из-за повреждения

«Полузащитник сборной России Далер Кузяев в течение двух последних дней тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы, — говорится в сообщении.

— В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции. По прибытии в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх".