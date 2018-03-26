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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Болгарии: Стойлов всегда был известен тем, что говорит то, что видит. Некоторым это не нравится

Главный тренер сборной Болгарии по футболу Петар Хубчев прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Казахстана, а также поделился мнением о своем коллеге Станимире Стойлове, сообщает Sportal.bg.

Игра состоится 26 марта в венгерском городе Фельчут. Для сборной Казахстана этот матч станет вторым под руководством Стойлова. В дебютной игре болгарина его подопечные победили Венгрию — 3:2.

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«Несмотря на то, что у нас есть небольшие травмы, они всегда сопровождают нашу работу, мы будем тренироваться в полном составе. Если будем играть по два товарищеских матча в месяц, то продолжим экспериментировать. Мы будем искать другие моменты, возможно, в разных схемах. У меня есть понимание нашей силы и схемы, в которой мы действуем лучше всего, но я также хотел бы взглянуть и на другие вещи, которые могут помочь нам улучшить свою игру. Из-за предстоящих игр в Лиге наций УЕФА мы вынуждены это делать. У Казахстана хорошая команда — это типичная работа Станимира Стойлова. У нас будут изменения, но это также зависит и от физического состояния игроков.

Болгария не так сильна, как раньше? Стойлов всегда был известен тем, что говорит то, что видит. Некоторым это не нравится. Может, у кого-то по этому поводу и болит голова, но я повторюсь — командный дух, чувство собственного достоинства, ответственность в майке национальной сборной. Это товарищеский матч, но результат всегда важен. Нужно обратить внимание на мелочи. Тяжело сказать, кто здесь фаворит. Мы неплохо играли против Нидерландов, Франции и Швеции, но хотим улучшить нашу команду, — сказал Хубчев.

Ранее сам Стойлов поделился ожиданиями от матча с Болгарией, рассказал об уровне и различиях обеих команд, а также о проблемах с ротацией состава. Также болгарский специалист поведал, за кого будут болеть его друзья и родственники в предстоящем товарищеском матче.

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