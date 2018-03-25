Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Внимательно изучив дискуссию на тему возвращения в сборную Игоря Денисова, «СЭ» предлагает пойти еще дальше.
Внимательно изучив дискуссию на тему возвращения в сборную Игоря Денисова, «СЭ» предлагает пойти еще дальше.
Андрей Аршавин с 2016 года провел в Казахстане 74 матча и забил 22 мяча. При этом его клуб — «Кайрат» — нельзя назвать гегемоном, который всех громит. Аршавин пока так и не стал чемпионом Казахстана, «Астана» всякий раз чуть выше. Большая конкуренция и среди бомбардиров. Нет такого, что все играют на Аршавина. Наоборот — это Аршавин играл на ивуарийца Жерара Гоу, забивавшего по двадцать с лишним мячей за сезон. Передачи бывшего футболиста «Арсенала» подарили Гоу хороший контракт в Китае.
Аршавин чуть старше Березуцких, но зато младше Игнашевича. В мае ему будет 37, а он все еще в порядке. Ведь его результативность выше, чем у большинства его потенциальных конкурентов в сборной России!
Даже без голов конкурентов у Аршавина немного, учитывая позицию и стиль игры. Ведь он всегда был не просто вторым нападающим, или атакующим полузащитником, он был творцом, свободным от многих обязательств.
Наверное, эту нишу сейчас закрывает Алексей Миранчук (15 голов в «Локомотиве» за тот же период).
При желании Аршавина может исполнить Головин (11 голов), хотя Александр играет намного глубже. По позиции близок Шатов (6 голов). В гораздо меньшей степени Полоз (18 мячей) и Черышев (6).
Короче говоря, ни один из конкурентов не забивает за свои клубы столько, сколько забивает Аршавин за «Кайрат». Больше только у Смолова и Кокорина, но Смолов уже давно центрфорвард, а Кокорин травмирован.
Посмотрите, если кто не видел, как забивает Аршавин за «Кайрат».
И как отдает.
Судя по видео из Казахстана, у Аршавина никуда не пропали ни мастерство, ни желание играть в футбол. А что касается физики, скорости и умения отработать в обороне, то у Черчесова в команде достаточно людей с этими навыками.
Вот с творцами проблема. Об этом говорит и слабое выступление в сборной Черчесова потенциальных креативщиков — Дзагоева и Миранчука. Модель и схема упорно не подходят им.
Можете сказать, что не подойдет и Аршавину. Наверное. Но раз даже эта, сугубо оборонительная, модель стабильно приносит нам по
Аршавину ведь не обязательно играть в старте. Он мог бы выходить на замену, как тайное оружие. Сейчас в роли джокера считается Заболотный с нулем мячей за «Зенит». Но он — джокер для банального навала. Тогда как Аршавин и банальность — прямо противоположные понятия.
Его приглашение во всех смыслах было бы нетривиальным ходом. Возвращение блудного капитана в сборную, которая принесла ему в прошлом столько радости и печали. Опытный, заслуженный, поумневший, узнаваемый в мире. Вот сюжет!
Да об этом только и будут говорить всю весну вплоть до матча открытия. Интерес к команде тут же вернется, мы уйдем от скуки и монотонности. Ведь про Денисова сейчас говорят именно потому что ярких историй в этой сборной — полторы штуки. Народ любит красивые жесты.
И если уж Черчесов не хочет прощать Денисова, если не смог уговорить Березуцких, если желает проучить Дзюбу, пусть хотя бы вернет Аршавина. Это куда более мощная фигура для истории нашего футбола. И домашнего чемпионата мира Аршавин заслужил побольше многих.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ